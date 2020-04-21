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21 квітня 2020, вівторок, 11:51 8 Прес-реліз
Політика 2020-04-21T13:00:03+03:00
Українські Новини
Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів

Учасники акції "Твоя енергонезалежність" можуть отримати залишок коштів

Александр Дмитриенко

 «Сумигаз Збут» розпочав повертати залишки невикористаних коштів усім учасникам акції «Твоя енергонезалежність», яка тривала з жовтня 2019 по березень 2020 року.

Кошти можуть бути використані споживачами або для оплати поточного споживання, або бути перераховані за їх заявою на банківський рахунок.

Починаючи з 20 квітня в особистому кабінеті на вебсайті www.104.ua доступний функціонал, який дозволить направити ці кошти на оплату поточного споживання.

Для отримання коштів на банківський рахунок необхідно направити на поштову чи електрону адресу компанії contact@smgaszbut.104.ua заяву встановленого зразка. Примірник заяви на повернення залишку невикористаних коштів в рамках акції «Твоя енергонезалежність» розміщений за цим посиланням. Ми зможемо оперативно повернути кошти відразу як отримаємо вашу заяву.

Перевірити стан особового рахунку можна в будь-який момент на вебсайті 104.ua або зателефонувавши до контакт-центру за номером (0542) 76-73-04.

Ми вдячні всім, хто взяв участь в акції і проінвестував свої кошти у створення власного запасу газу на опалюваний сезон 2019-2020 року. Це був важливий досвід і для нас, і для вас як споживачів, оскільки він дозволив вам бути впевненими в наявності газу і збереженні сталої ціни на нього протягом опалювального сезону.

Сумигаз збут - Ваш надійний постачальник газу

Довідкова інформація

Кількість учасників акції в регіоні – 2 715

Обсягу викупленого газу – 2,88 млн куб. м

Сплачено за запас газу – 17,29 млн грн

Обсягу використаного газу – 1,26 млн куб. м

Вартість використаного газу – 7,58 млн куб. м

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