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20 квітня 2020, понеділок, 13:31 277
Політика 2020-04-20T15:00:05+03:00
Українські Новини
"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків

"Дарниця" формує стратегічний запас сировини для виробництва критично важливих ліків

Анна Рудык
Дарниця. Фото: прес-служба
Дарниця. Фото: прес-служба

Фармацевтична компанія "Дарниця" має достатній запас препаратів, які можуть застосовуватися при лікуванні тяжких і критичних пацієнтів, інфікованих вірусом SARS-CoV-2. За оцінками лікарів, пацієнтам з COVID-19, які підключені до апаратів ШВЛ і перебувають у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії, може знадобитися до 50 різних лікарських засобів.

Голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків підкреслив, що "Дарниця" також формує запаси сировини для забезпечення виробництва необхідних ліків у подальшому.

"В Україні повинен бути стратегічний запас ліків. Мова йде про седативні засоби, анестетики, препарати для реанімації, міорелаксанти і антибіотики. Продуктовий портфель "Дарниці" включає значну частину лікарських засобів, які можуть застосовуватися при невідкладних станах, зокрема, у випадках COVID-19. Ми оцінюємо, що їх запасів достатньо на строк від двох до чотирьох місяців. Також ми формуємо запаси сировини, щоб забезпечити виробництво препаратів відповідно до потреб системи охорони здоров'я", - зазначив Шимків.

Шимків нагадав, що препарати "Дарниці" також входять у затверджений у березні Кабміном перелік лікарських засобів, медичних виробів і обладнання, призначених для запобігання виникнення і розповсюдження COVID-19.

"Дарниця" виготовляє і інші лікарські засоби, що не входять до затвердженого урядом переліку, але в яких може виникнути необхідність у критичних ситуаціях", - додав він.

Нагадаємо, через зростання числа інфікованих у країнах ЄС, Єврокомісія серйозно оцінює загрозу дефіциту медикаментів для лікування хворих з COVID-19.

Раніше повідомлялося, що фармацевтична компанія "Дарниця" отримала державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохіна, який включений в національний протокол лікування коронавірусної інфекції як препарат експериментальної терапії. Компанія також продовжує процес необхідних дій для початку виробництва готового лікарського засобу.

Крім того, "Дарниця" змінила плани виробництва, щоб збільшити випуск противірусного препарату "Иммустат" і жарознижуючий засіб "Парацетамол-Дарниця", які можуть застосовуватися в умовах епідемій вірусних захворювань. Так, "Дарниця" направила в аптеки додаткові 100 тисяч упаковок "Иммустата" і випустить протягом квітня 1,6 млн упаковок "Парацетамолу-Дарниця".

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Частка "Дарниці" в 2019 році становила 13,76%. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія і вирішення проблем болю. Бенефіціари компанії - сім'я Загорій.

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