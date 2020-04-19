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19 квітня 2020, неділя, 15:45 476
Політика 2020-04-19T17:15:01+03:00
Українські Новини
Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео

Білецький запропонував ДСНС добровольців для гасіння лісових пожеж, - відео

Елена Новикова
Пожежі в Житомирській області. Фото: Нацкорпус
Пожежі в Житомирській області. Фото: Нацкорпус

Очільник Нацкорпусу Андрій Білецький звернувся до Державної служби України з надзвичайних ситуацій та закликав створити добровольчі загони для гасіння пожеж на Житомирщині. Політик підкреслив – ветерани, молодь та учасники проекту "НК Волонтери" готові приєднатися до боротьби з вогнем негайно.

Про це лідер політичної партії "Національний Корпус" сообщил на своем Youtube-канале.

Разом з представниками Нацкорпусу Білецький відвідав селища Магдин і Личмани на Житомирщині, які найбільше постраждали від пожеж. Політик показав жахливі кадри знищених вщент будинків. Місцевим мешканцям, багато з яких втратили житло, волонтери Нацкорпусу роздали продуктові набори.

Андрей БилецкийАндрій Білецький з предтавітелямі Нацкорпуса роздали постраждалим продуктові набори. Фото: Нацкорпус

Пожары в Житомирской области. Фото: НацкорпусПожежі в Житомирській області. Фото: Нацкорпус

 

"За три дні пожеж тут, на Житомирщині, згоріло близько 6 га лісу, 7 населених пунктів і 39 будинків. Зокрема, в Личманах, де понад 30 будинків знищено. Сотні людей відселені, тому ми привезли питну воду та продукти. Село Магдин також вигоріло вщент – жодної людини нема. Знайшли обгорілих тварин. Пожежники, безумовно, герої у цій ситуації. Вони частково приборкали пожежу. Хоча приблизно у кілометрі знаходиться ще один найбільший осередок", – розповів Андрій Білецький.

Последствия пожаров в Житомирской областиНаслідки пожеж у Житомирській області. Фото: Нацкорпус

Последствия пожаров. Фото: из открытых источниковНаслідки пожеж. Фото: Нацкорпус

Зі слів політика, попри безперервну роботу рятувальників, рук для гасіння вогню не вистачає. Тому представники проекту "НК волонтери" готові надати свою допомогу – з такою пропозицією Білецький офіційно звернувся до ДСНС. Він також додав, що справжньою причиною підпалів на Житомирщині може бути спроба приховати незаконну вирубку лісів.

"Рук для боротьби з вогнем не вистачає, нічого не вистачає. Тому у рамках проекту "НК Волонтери" ми офіційно звертаємося до ДСНС з пропозицією створити добровольчі загони з ветеранів, молоді і волонтерів. Зараз важливо кинути всі сили на боротьбу з вогнем, бо сотні людей можуть втратити дах над головою. Україна може опинитися без лісів. Найгірше, що лісові пожежі – це наслідок корупції. Так намагаються приховати незаконну вирубку лісів. Цього року такі штучні пожежі просто вийшли з-під контролю", – заявив Андрій Білецький.

Пожары. Фото: из открытых источниковПожежі. Фото: Нацкорпус

Пожары в Житомирской области. Фото: НацкорпусПожежі в Житомирській області. Фото: Нацкорпус

Дым от пожаров в Житомирской области. Фото: НацкорпусДим від пожеж у Житомирській області. Фото: Нацкорпус

Зазначимо, станом на 19 квітня в Житомирській області залишається 4 осередки вогню – до їх гасіння залучена авіація. За останніми даними, через пожежі втратили будинки 48 мешканців Овруцького району. Людей тимчасово евакуювали в сусіднє село.

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