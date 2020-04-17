Директор держпідприємства "Медичні закупівлі України" намагався незаконно придбати захисні костюми для лікарів

Державне підприємство (ДП) "Медичні закупівлі України" погоджуючи закупівлю захисних костюмів для медиків, зволікає із наданням Міністерству охорони здоров’я (МОЗ) необхідних документів, які б підтверджували їхню якість.

Про це повідомило інформаціне агент УНІАН, посилаючись на лист заступника міністра охорони здоров'я Світлани Шаталової на адресу ДП.



Відповідні документи у МОЗ вимагали ще у лютому.



"Не надано інформацію щодо технічних вимог до костюмів біологічного захисту, які планується закупити, з метою перевірки належної якості продукції, що дозволить забезпечити надійний захист лікарів та інших працівників від коронавірусної хвороби COVID-19", – йдеться у листі.

З огляду на це у МОЗ відмовили держпідприємству у наданні погодження на відповідну закупівлю, адже це не передбачено нормами закону.

Більш того, у МОЗ наголосили, що зволікання із подачею документів може призвести до ініціювання службового розслідування відносно посадовців або ж до звернення до правоохоронців.



Нагадаємо, в кінці березня тодішній міністр охорони здоров’я України Ілля Ємець доручив провести службове розслідування ситуації у ДП "Медичні закупівлі України". Як зазначали у МОЗ, таке доручення дано після публікації генерального директора Арсена Жумадилова, в якій викладена інформація про нібито блокування процесу закупівель товарів, призначених для боротьби з коронавірусом.