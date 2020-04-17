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17 квітня 2020, пʼятниця, 18:44 157
Політика 2020-04-17T19:45:02+03:00
Українські Новини
Рейтинг Труханового є найбільшою аферою в історії сучасної Одеси, – ЗМІ

Рейтинг Труханового є найбільшою аферою в історії сучасної Одеси, – ЗМІ

Петро Стуженко
Рейтинг, Геннадій Труханов, Мер Одеси, Довіряй справам
Геннадій Труханов. Фото: rbc.ua
Геннадій Труханов. Фото: rbc.ua

Попри те, що Геннадій Труханов перебуває на посаді мера Одеси вже 6 років, більшу частину зі своїх передвиборчих обіцянок він так і не виконав, навпаки став частіше потрапляти в корупційні скандали.

Про це повідомило інтернет-видання "РБК-Україна".

Як стверджує видання, мер суттєво посилив медійну присутність у місті й тепер на основних магістралях Одеси замість соціальної реклами в основному йде демонстрація сюжетів на користь Труханова.

"Але всередині бутафорської оболонки "міцного господарника", штучно створеної навколо мера Труханова, будь-яка людина при детальному розгляді виявить букет хронічних чиновницьких захворювань", - йдеться у публікації.

Водночас, серед головних провалів Труханова, журналісти перерахували наступне:

  • Невміння оцінювати потенційні ризики й розставляти пріоритети у своїй роботі. Наслідком цього, наприклад, стала пожежа в дитячому табору "Вікторія".
  • Відсутність ефективної команди. Більшість підлеглих Труханова чиїсь ставленики, а про багатьох заступників мера одесити ніколи нічого не чули, пише видання.
  • Відсутність повноти влади, оскільки "влада в місті розподілена між основними містечковими олігархами, які делегують своїх протеже у місцевий орган самоврядування".

Крім того, відзначило видання, за останніми соціологічними дослідженнями, партія мера "Довіряй справам" насилу набирає необхідні 5% для потрапляння до Одеської міської ради.

"Треба зізнатися, що одесити у переважній своїй більшості усунулися від того, що відбувається в місті. Вони не намагаються хоч трошки розібратися у міських справах та єдиним джерелом інформації для них виступають білборди й телевізор", - резюмували журналісти.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) завершило досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно Труханова, справу відправлено до суду.

Мер Одеси Труханов підозрюється в поданні недостовірних відомостей у деклараціях по доходи. Їм незадекларовані: квартира, 2 паркомісця, елінг, дача, нежитлова нерухомість, 2 автомобіля, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Загалом в декларацію 2015 року посадовець не вказав власність на загальну суму 32,48 млн гривень, в декларації 2016 року - на 18,81 млн гривень.

Також НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування відносно мера Одеси Труханова і чиновників міськради, яких підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету. Їх підозрюють у розкраданні коштів міського бюджету в особливо великих розмірах при купівлі за завищеною ціною приміщень колишнього заводу "Краян".

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