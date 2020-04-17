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17 квітня 2020, пʼятниця, 16:43 386
Верховна Рада і партії 2020-04-17T16:47:58+03:00
Українські Новини
В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький

В Україні дві ментальності – волонтери і мародери, – Білецький

Надежда Комендантова
Волонтер, Андрій Білецький, Нацкорпус
Нацкорпус. Фото: dniprograd.org
Нацкорпус. Фото: dniprograd.org

Україна – країна волонтерів і мародерів. З одного боку, влада і олігархічний бізнес. З іншого, волонтери, які сьогодні разом з “Нацкорпусом” допомагають малозабезпеченим та закладають фундамент нової держави – солідарної і сильної. Це – дві ментальності, які не можуть співіснувати. 

Про це очільник політичної партії “Національний Корпус” Андрій Білецький розповів на своєму Youtube-каналі. 

Зі слів політика, “Національний Корпус” вже залучив близько 4 тис. волонтерів по усій Україні для допомоги пенсіонерам та малозабезпеченим сім'ям у період карантину. Активісти працюють на регулярній основі позмінно,  доставляючи продуктові набори та засоби індивідуального захисту. Андрій Білецький підкреслив, що разом з волонтерами соціальну допомогу розвозять усі представники політсили та лідери партії. 

“Сьогодні розносимо набори для малозабезпечених. Зараз у нас 4 тисячі волонтерів по Україні. Ми говорили нашим волонтерам, що вони братимуть участь у дезінфекції, допомагатимуть інфекційним лікарням, розноситимуть соціальну допомогу. Ми говорили: ви будете ризикувати, адже доведеться частково порушувати карантин. Але всі лідери “Національного Корпусу” виділяють дні та займаються точно такою ж роботою”, – заявив Білецький. 

Політик додав, що за півтора тижня тільки у Києві за допомогою до волонтерів “Національного Корпусу” звернулося до 5 тис. громадян. Зі слів волонтерів, йдеться не лише про людей похилого віку, але також про самотніх мам та людей з інвалідністю. 

“За півтора тижня звернулося до 5 тис. людей, які просять про допомогу. Це люди, яких попередньо не було у списках волонтерів. І йдеться не тільки про пенсіонерів. Також одинокі мами, діти з інвалідністю. Через місяць ця цифра може бути 20 тис. лише в одному районі. В країні такий час, що ніхто вже не розраховує на державу”, – розповіли волонтери Нацкорпусу. 

Зазначимо, дізнатися більше про проект “НК Волонтери”, долучитися чи звернутися за допомогою можна за номером: +38 (095) 002 30 49. Охочі стати волонтером також можуть заповнити анкету за посиланням

 

 

 

 

 

за посилання.

 

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