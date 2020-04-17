ВООЗ потрібні кардинальні реформи, – Wall Street Journal

У світових засобах масової інформації наростає критика роботи Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Нагадаємо, на цьому тижні Президент США Дональд Трамп заморозив фінансування ВООЗ на термін від 60 до 90 днів. США забезпечують близько 15% бюджету ВООЗ, що за минулий рік склало близько 400 млн доларів.

Трамп звинуватив ВООЗ в "катастрофічному рішенні": організація виступила проти обмежень на пасажирські перевезення з Китаю і не вимагала від Пекіна більшої прозорості в питаннях пандемії, фактично підігравши Піднебесній.

Як написало видання The Wall Street Journal, "з самого початку позиція ВООЗ дозволила політичним міркуванням взяти верх над об'єктивної реакцією громадської охорони здоров'я. Рішення виступити проти ранніх заборон на поїздки і відкласти оголошення "надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення", призвело до жахливих результатів. Замість того, щоб вимагати більшої прозорості від Пекіна, який надав сумнівні дані та карав тих, хто намагався говорити правду, чиновники ВООЗ надала перевагу лише повторити заяви Китаю".

На думку оглядачів The Wall Street Journal, "світові потрібна компетентна глобальна організація, яка могла б забезпечити надійне консультування в сфері охорони здоров'я та оперативно координувати заходи у відповідь на міжнародні спалахи захворювань. Але в останні десятиріччя ВООЗ менш зосереджена на своїй первісній місії, вона даремно витрачає гроші на підтримку державної охорони здоров'я та на війни з тютюновими компаніями".

У свою чергу, газета The New York Times процитувала старшого наукового співробітника Центру безпеки охорони здоров'я ім. Джона Хопкінса, доктора Амеша Адалжа, який заявив, що "є підстави для критики Всесвітньої організації охорони здоров'я". За його словами деякі держави-члени ВООЗ мають надмірний вплив на організацію. А після спалаху Еболи, який почався в 2013 році, регіональні відділення ВООЗ не мали достатньої автономії для оперативного реагування на надзвичайні ситуації.

Газета нагадала, що спочатку організація не наважувалася оголосити надзвичайну ситуацію в охороні здоров'я в усьому світі, незважаючи на те, що вірус вже поширився за межі Китаю. "Це надзвичайна ситуація в Китаї, але вона ще не стала глобальною надзвичайною ситуацією в охороні здоров'я", - заявив 23 січня генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебрейзіс.

"Декларації ВООЗ приймалися занадто пізно, більш ранні рішення могли б мобілізувати уряди на боротьбу з коронавірусом швидше. Хоча одна з цілей ВООЗ - координувати заходи у відповідь на епідемію в усьому світі, в даній ситуації чітко спостерігався брак глобальної солідарності в боротьбі з пандемією", - написала The New York Times.

Британське видання Guardian нагадало, як жорстко критикували ВООЗ під час епідемії еболи в 2013-2015 роках. "ВООЗ вкрай повільно реагувала на спалах Еболи, який почався у віддаленій лісовій частині Гвінеї, де кордону з Сьєрра-Леоне та Ліберією практично були відсутні. На той час, коли ВООЗ почала діяти, 6 місяців потому, ебола вже досягла великих міст. Наслідки для ВООЗ були серйозними та підірвали її авторитет".

Газета згадує, що вже тоді "критики організації, перш за все з США, пропонували відмовитися від Всесвітньої організації охорони здоров'я та створити новий глобальний орган громадської охорони здоров'я".

Як написала The Australian, про можливість скорочення внесків до ВООЗ задумалися й в Австралії. І хоча прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон поки вирішив не заморожувати 53 млн доларів внеску країни - в т.ч. через спільні проекти з ВООЗ в Тихоокеанському регіоні, проте, прем'єр-міністр з "розумінням та симпатією" поставився до критики Трампа у бік ВООЗ.

Більш того, австралійські парламентарі - і від лібералів, і від лейбористів - досить жорстко заявили: в наступні роки ВООЗ отримає від Австралії гроші, тільки якщо організація проведе кардинальні внутрішні реформи.