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17 квітня 2020, пʼятниця, 13:42 162
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Українські Новини
Замість Кубракова керувати "Укравтодором" буде голова "картелю" Сиротинський, – ЗМІ

Замість Кубракова керувати "Укравтодором" буде голова "картелю" Сиротинський, – ЗМІ

Петро Стуженко
Укравтодор, Тарас Сиротинський, Олександр Кубраков
Тарас Сиротинський. Фото з відкритих джерел
Тарас Сиротинський. Фото з відкритих джерел

Голова Національної асоціації дорожників України (НАДУ), яку також називають "дорожнім картелем" - Тарас Сиротинський - може вже в травні очолити "Укравтодор" замість нинішнього керівника Олександра Кубракова.

Про це з посиланням на блог редактора видання "Наші гроші" Юрія Ніколова написало Дело.ua.

Сиротинський нещодавно став одним з 7 позаштатних радників прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. За словами Ніколова, Сиротинський займе місце радника, який до недавнього часу відповідав за медіа-супровід проекту "Велике будівництво".

Сиротинського називають главою "дорожнього картелю" - групи компаній, які майже монопольно виграють більшість тендерів на будівництво доріг національного значення. До складу НАДУ входять, наприклад, "Автомагістраль-Південь", "Онур Конструкціон Інтернешнл", "Ростдорбуд", "Техно-Буд-Центр", "Транс лайн груп", "Дорожнє будівництво "Альтком", "Автодор"," Дрог-Буд Україна ".

За даними "Наших грошей", фірма "Дрог-Буд Україна", в якій працює Сиротинський, виграла тендерів на будівництво доріг на 297 млн ​​гривень, більшість з цієї суми компанія отримала від Служби автомобільних доріг у Львівській області, яку в 2010-2012 роках очолював Сиротинський.

"Наші гроші" відзначили, що Сиротинський особливо активно виступає за збереження ряду дискримінаційних вимог "Укравтодору", які допомагають компаніям "картелю" отримувати додатковий прибуток. Серед них - наявність досвіду виконання аналогічних робіт на ту ж суму, на яку претендує учасник тендера, для тієї ж категорії доріг. Затвердити відповідні методичні рекомендації Міністерство економічного розвитку зможе після 19 квітня.

Призначення Сиротинського сталося одночасно з посиленням впливу Шмигаля на "Укравтодор", відзначили "Наші гроші". Зокрема, уряд 1 квітня внес зміни до порядок призначення голови агентства та його заступників. Тепер Кабінет Міністрів України самостійно може призначати керівника автодору, а заступників прем'єр взагалі може визначати одноосібно.

На думку Юрія Ніколова, призначення Сиротинського радником - це перший крок до усунення від управління "Укравтодором" його нинішнього голови Олександра Кубракова. "У Кубракова нібито в травні закінчується випробувальний термін, та постане питання продовження контракту. Тоді можна буде його вигнати та повісити на нього який-небудь тактичний факап з будь-якої дороги", - зазначив журналіст. Саме для цього випадку нібито й був підготовлений сценарій з розширенням повноважень Кабміну в "Укравтодорі".

За його словами, Сиротинський ближче Шмигалю, ніж Кубраков та інші вихідці з організації BRDO попереднього прем'єра Олексія Гончарука.

"На відміну від хлопчиків-тусосвщіков ці чоловіки (Сиротинський та Шмигаль) давно робили кар'єру на держслужбі. Коли Шмигаль на початку 2010-х років підіймався (кар'єрними) сходами у Львівській облдержадміністрації - Сиротинський очолював Львівську службу автодоріг (філія "Укравтодору")", - зазначив Ніколов.

За його словами, залишилося лише дочекатися, поки Кубрак проведе через Мінекономіки "заточки" у Методрекомендацій для дорожнього будівництва, а також "проведе швиденько ще тендерів мільярдів на 30 для "картелю" (так, це питання найближчих тижнів), і після цього він стане остаточно не потрібним картелю".

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