У Міносвіти мають займатися наукою і якістю навчання, а не "освоювати" кредитні кошти, - Гаврилечко

"Те, що в Міносвіти вважають отримання кредитів від міжнародних фінансових організацій й роздачу грантів одним з пріоритетів свого відомства, свідчить про нерозуміння чиновниками, які вийшли з грантового середовища, своїх основних завдань." Про це заявив у коментарях журналістам кандидат наук державного управління, економічний експерт Юрій Гаврилечко, коментуючи слова заступника міністра освіти і науки Єгора Стадного, про те, що в останні місяці у відомстві працюють над отриманням пільгового кредиту від Світового банку, вважаючи це життєво важливим, інформує портал rbc.ua.

"Сама назва Міністерства говорить про те, що там повинні займатися підвищенням якості науки та освіти, а не "переробляти" або "освоювати" грантові та кредитні кошти. Про кредити повинні турбуватися у Мінфіні й Мінекономіки", - вважає експерт.

Однак, зазначає він, ми весь час чуємо заяви керівництва Міносвіти, про гроші, і набагато рідше про те, над чим вони працюють, які розробляють програми, що буде робитися для підвищення якості освіти, як узгоджуються шкільні програми з тим, що студенти будуть вивчати у вищій школі. І це не дивно: ми маємо справу з командою колишнього прем'єра Олексія Гончарука, яка перейшла в новий уряд — це повністю вихідці з грантового середовища і вони міркують на теми, які їм ближче всього - гранти та кредити.

"Результат такого підходу продемонстрували телеуроки, де вчителі спокійно поміщають білих ведмедів на Південний полюс, Івана Грозного відправляють на війну з "ліванським орденом", а Австралію у них омиває Атлантичний океан", - підкреслив Гаврилечко.

Експерт застеріг від комерціалізації науки, яке може спричинити використання кредитних коштів.

“Гранти і кредити – абсолютно різні речі. Гранти – це безоплатна допомога надається ученим. А кредитні гроші, які міністерство збирається "перетравлювати", потрібно віддавати" коштом бюджету. До того ж, отримані кредити (а МОН - не бізнес-організація, а центральний орган виконавчої влади) – це можливе підґрунтя для зростання вартості навчання на комерційних відділеннях державних вузів", - вважає він.

Як повідомляли ЗМІ, у прийнятих парламентом змінах в закон про бюджет на 2020 рік, крім захищених статей видатків, таких як заробітні плати і стипендії, збережені 1 млрд гривень субвенції на Нову українську школу і майже 300 млн гривень для Національного фонду досліджень.

Також повністю збережено конкурсне фінансування наукових проектів у закладах вищої освіти. Заступник міністра освіти і науки Єгор Стадний зазначає, що Міністерство прагне швидше завершити формальні процедури й протягом 2020 року підписати документи для отримання кредитних коштів від Світового банку.

Національний фонд досліджень був створений Кабінетом міністрів 4 липня 2018 року. Кошти Фонду формуються коштом державного бюджету, добровільних внесків, зокрема, й іноземних донорів, а також інших не заборонених законодавством грантових коштів.

Єгор Стадний до приходу в міністерство у 2019 році працював директором аналітичного центру CEDOS, створеного екс-міністром освіти та екс-ректором Києво-Могилянської академії Сергієм Квітом та його заступником, депутатом від "Голосу" Інна Совсун на грантові гроші.