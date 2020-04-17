В Японії ввели режим НС і будуть виплачувати $1 тис. кожній людині

Влада Японії у зв'язку з пандемією коронавіруса розширили режим надзвичайної ситуації на всю територію країни, інформує портал svoboda.org.

У спеціальному телезверненні прем'єр-міністр Сіндзо Абе оголосив, що режим буде діяти, як мінімум, до 7 травня. Рішення він пояснив тим, що випадки зараження коронавірусом були виявлені за межами префектур, у яких надзвичайна ситуація була введена раніше.

За словами прем'єра, для припинення зростання числа заражень Японія має домогтися 80-відсоткового скорочення соціальних контактів. На час режиму НС уряд буде виплачувати кожному громадянину країни близько тисячі доларів на місяць.

На 16 квітня в Японії – понад 8 з половиною тисяч тих, що заразилися коронавірусом, 178 осіб померли.