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  • В Японії ввели режим НС і будуть виплачувати $1 тис. кожній людині
17 квітня 2020, пʼятниця, 10:17 13
Азія 2020-04-17T11:15:02+03:00
Українські Новини
В Японії ввели режим НС і будуть виплачувати $1 тис. кожній людині

В Японії ввели режим НС і будуть виплачувати $1 тис. кожній людині

Тетяна Зотова
Японія, Соцвиплати, Пандемія, Коронавірус, держвиплати
Коронавірус і долар. Фото: gazeta.ru
Коронавірус і долар. Фото: gazeta.ru

Влада Японії у зв'язку з пандемією коронавіруса розширили режим надзвичайної ситуації на всю територію країни, інформує портал svoboda.org.

У спеціальному телезверненні прем'єр-міністр Сіндзо Абе оголосив, що режим буде діяти, як мінімум, до 7 травня. Рішення він пояснив тим, що випадки зараження коронавірусом були виявлені за межами префектур, у яких надзвичайна ситуація була введена раніше.

За словами прем'єра, для припинення зростання числа заражень Японія має домогтися 80-відсоткового скорочення соціальних контактів. На час режиму НС уряд буде виплачувати кожному громадянину країни близько тисячі доларів на місяць.

На 16 квітня в Японії – понад 8 з половиною тисяч тих, що заразилися коронавірусом, 178 осіб померли.

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