Запровадження мит на імпорт поліетилену і ПВХ суперечить національним інтересам – ЗМІ

У найближчі дні в рамках спеціального розслідування, ініційованого ТОВ "Карпатнафтохім" (Калуш, Івано-Франківська обл.), можуть бути запроваджені тимчасові заходи у вигляді ввізного мита на низку товарів, зокрема на поліетилен і полівінілхлорид (ПВХ).

Аналітики вбачають у цих діях не що інше, як спробу ТОВ "Карпатнафтохім" закрити імпорт поліетилену і ПВХ на шкоду національним інтересам, пише інформагенція "Гал-Інфо".

Позиція ТОВ "Карпатнафтохім" ґрунтується на принципах державного протекціонізму. Гендиректор підприємства Ярема Рудик не приховує, що він провів зустрічі з представниками міністерств, і в уряду є розуміння ситуації.

Представники калуського підприємства підтверджують, що отримують максимальну підтримку з боку Мінекономрозвитку (МЕРТ), а процес в цілому складається на користь скаржника. Розслідування рухається надзвичайно прискореними темпами для виключення бюрократичної тяганини з боку конкурентів.

Як повідомило джерело, з боку МЕРТ є підтвердження готовності захищати ТОВ "Карпатнафтохім" комплексно. Спроби підірвати позицію ТОВ "Карпатнафтохім" були куповані дуже своєчасними запитами з боку МЕРТ на адресу конкурентів. У самому МЕРТ не приховують, що запити дійсно були розіслані з деяким випередженням, незважаючи на скарги учасників про порушення їхніх інтересів.

На ринку все частіше лунають заклики на адресу МЕРТ утриматися від адміністративного переділу ринку.

Утім підприємство також задіяло адміністративну підтримку на місцях. Міська рада Калуша підтримав ініціативу ключового нафтохімічного виробника в країні. За останні три місяці депутати міськради неодноразово офіційно зверталися до президента й уряду з проханнями захистити ТОВ "Карпатнафтохім".

Інші учасники ринку впевнені: у разі застосування будь-яких захисних заходів щодо імпорту поліетилену або ПВХ економіка відразу декількох галузей виявиться під загрозою. Йдеться про виробників поліетиленової плівки, ПВХ труб, шпалер, пластикових вікон, кабельної продукції тощо.

Важливою проблемою вони вбачають відсутність на ТОВ "Карпатнафтохім" виробництва значної частини продукції, яка потрапила під розслідування МЕРТ (це позначено в неконфіденційній версії зауважень інших учасників ринку).

Ця позиція знайшла розуміння в МЕРТ, однак, на думку учасників розслідування, об'єднання абсолютно різних товарів (наприклад, бакалійних пакетів і труб, будівельних профілів) в одну групу не є можливим.

Крім того, з 75 іноземних компаній, згаданих у заяві ТОВ "Карпатнафтохім" в якості виробників поліетилену, насправді такими є лише 27; а з 33 заявлених виробників ПВХ такими є лише 18. Учасники розслідування вбачають у цьому бажання ТОВ "Карпатнафтохім" ввести МЕРТ в оману.

ТОВ "Карпатнафтохім" у матеріалах справи неодноразово посилається на скорочення обсягів виробництва і продажу товарів. Але при більш детальному розгляді ситуації виявляється, що зазначені підприємством періоди скорочення обсягів мають сезонний характер і властиві всій галузі (а не тільки для заявника). Крім того, істотне скорочення обсягів виробництва також було викликано пожежею, що мала місце на підприємстві в січні 2019 року внаслідок порушення техніки безпеки.

У цілому, на думку учасників ринку, в заяві ТОВ "Карпатнафтохім" міститься понад двадцять суперечливих тез.

Аналітики ринку впевнені: один виробник (навіть великий) не може отримувати безумовну підтримку держави на шкоду позиціям суміжних галузей.

Що стосується ринкової ситуації, то, за даними агентства "Маркет Репорт", за минулий рік імпорт поліетилену на український ринок виріс на 10% і склав 268,7 тис. т (що, загалом, не так і багато). А в січні 2020 року сумарний обсяг імпорту поліетилену знизився в порівнянні з січнем 2019-го на 8% і склав 19,4 тис. т, що цілком можна розглядати як один з факторів саморегуляції ринку, якому не потрібні загороджувальні заходи. Судячи з цих цифр і з урахуванням світової статистики, українському ринку ще дуже далеко до насичення.

Довідка. ТОВ "Карпатнафтохім" – одне з найбільших і найбільш добре технічно оснащених нафтохімічних підприємств Східної Європи. Спеціалізується на випуску етилену, поліетилену, хлорвінілу та каустичної соди, монополіст у деяких товарних групах. Станом на зараз підприємство здатне щорічно виробляти 300 тис. т полівінілхлориду, 200 тис. т каустичної соди, близько 180 тис. т хлору, а також 250 тис. т етилену і 100 тис. т поліетилену. У 2017 році завод відновив виробництво після тривалого простою.

До 2017 року підприємство належало групі "Лукойл" (РФ).

Як повідомляв "Zaxid.net", у 2017 році Львівський суд не дозволив російській групі "Лукойл" приватизувати потужності хімічного підприємства в Калуші.

У лютому 2017 року російський "Лукойл" провів операцію з продажу 100% частки володіння в компанії LUKOIL Chemical B.V. (Нідерланди), якій належав завод.

До 50% акцій придбала компанія Techinservice LTD, зареєстрована у Великій Британії, директором є громадянин України Ігор Шуцький. В інтерв’ю "Українській правді" Ігор Коломойський підтвердив , що володіє "Техінсервісом" разом з народним депутатом від "Народного фронту" Андрієм Іванчуком.

Другим власником – понад 50% в "Карпатнафтохімі" через кіпрську Xedrian Holding Ltd – став Ільхам Мамедов (багаторічний функціонер групи компаній "Лукойл" в Україні).

За інформацією низки джерел, продаж "Лукойлом" компанії "Карпатнафтохім" мав формальний характер: фактичним власником підприємства, як і раніше, залишається російський "Лукойл".

На користь цієї версії свідчить зокрема сума операції з продажу підприємства: покупці заплатили близько $25 млн за частку трохи меншу від 50%, тобто всього 5% реальної вартості. Адже за словами президента ВАТ "Лукойл" Вагіта Алекперова, загальний обсяг інвестицій російського гіганта в ТОВ "Карпатнафтохім" склав близько $1 млрд.

При цьому ТОВ "Карпатнафтохім" закуповує сировину в РФ, отримуючи на неї державні дотації з боку України, які закріплені законодавчо. Кабінет міністрів постановою №299 від 26 квітня 2017 встановив для "Карпатнафтохіму" щорічні квоти на безакцизне ввезення і закупівлю сировини (зрідженого газу, прямогонного бензину, дизельного палива).