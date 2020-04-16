Фонд Вадима Новинського спрямував на боротьбу з COVID-19 понад 80 млн гривень

Міжнародний благодійний фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" та бізнеси "Смарт-Холдингу" в рамках боротьби з епідемією коронавірусу COVID-19 в Україні надали на закупівлю медичного обладнання, індивідуальних засобів захисту медиків та підтримку літніх людей в умовах карантину понад 80 млн гривень.

Про це повідомила прес-служба фонду.

Фонд був в числі перших, хто відгукнувся на заклик Антикризового Штабу при Президентові України надати допомогу в боротьбі з поширенням інфекції.

Фонд направив 40,6 млн гривень на закупівлю найбільшої партії високоточних ПЛР-тестів DialPlexQ™ ️в Південній Кореї. 100 тис. тестів спільно з Українською православною церквою (УПЦ) були направлені до всіх обласних інфекційних лабораторій України, зокрема які функціонують при військових шпиталях.

Також за 7,6 млн гривень придбано 1 млн масок, які були спрямовані до парафій УПЦ, медустанов і промислових підприємств по всій країні.

Понад 10 млн гривень було надано на закупівлю 10 високоефективних апаратів штучної вентиляції легенів та 10 інфекційних боксів для транспортування хворих. Ще 4,3 млн гривень були витрачені на придбання 3 високоточних діагностичних ПЛР-лабораторій iPonatic та реагентів до них. Вони призначені для оперативного виявлення COVID-19 та інших інфекційних захворювань. Все перераховане обладнання вже передано в клініки та поставлено на службу порятунку життів українських громадян.

Також фонд закупив і передав клінікам Донецької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Харківської областей понад 100 тис. одиниць засобів індивідуального захисту (ЗІЗ - костюми біозахисту, респіратори, окуляри, рукавички) для медиків, які знаходяться на передовій боротьби з інфекцією.

Крім того, представництво "Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед" - одна з флагманських компаній нафтогазовидобувного бізнесу "Смарт-Холдингу" - перерахувала 1,15 млн гривень Лохвицькій районній лікарні (Полтавська область) для підготовки до боротьби з епідемією COVID-19. Кошти будуть спрямовані на придбання апарату штучної вентиляції легенів та іншого необхідного медичного обладнання.

Не залишилася без підтримки мобільна бригада українських медиків, яка відправилася в Італію на допомогу італійським колегам. Десяти лікарям, що відправлені по лінії Міністерства охорони здоров'я України, виділена персональна грошова стипендія для полегшення їх побуту за кордоном.

Усвідомлюючи рівень ризику, який несе недуга для людей похилого віку, фонд спільно з бізнесами присутності "Смарт-Холдингу" організували адресну доставку 8,4 тис. продуктових наборів для ветеранів Великої Вітчизняної війни, праці та інших незахищених категорій населення. Акцією було охоплено Херсон, Миколаїв, Маріуполь, а також Київ та область.

Засновник фонду народний депутат Вадим Новинський впевнений, що об'єднання зусиль держави, бізнесу та суспільства дозволить перемогти епідемію і максимально мінімізувати її наслідки для економіки країни.

"Зустрічаючись з представниками регіонального бізнесу, я всіх закликав допомогти країні, хто чим може - хто більше, хто менше. Знаєте, як вдова поклала свої 2 лепти до скарбниці Єрусалимського храму, а Господь сказав учням, що вона пожертвувала більше всіх, навіть найбагатших, тому що віддала все, що у неї було. У цьому й повинна проявлятися наша соборність - кожен повинен відчувати свою причетність до подій, і допомагати. Зараз настав такий час, коли усі себе проявлять, і ми будемо бачити, хто друг, а хто ворог, хто помічник, а хто - шкідник", - зазначив Вадим Новинський.

Найближчим часом очікується поставка ще 10 високоефективних апарату ШВЛ закуплених фондом в КНР. Закупівля медичного обладнання та ЗІЗ для медиків буде продовжена.