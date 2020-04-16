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16 квітня 2020, четвер, 16:23 144
Фінанси 2020-04-16T16:35:36+03:00
Українські Новини
Податкова міліція відшкодувала до держбюджету 330 млн гривень збитків, – ДФС

Податкова міліція відшкодувала до держбюджету 330 млн гривень збитків, – ДФС

Павло Твердохліб
ДФС України, Державна фіскальна служба України, Податкова міліція
ДФС України. Фото: Українське Фото
ДФС України. Фото: Українське Фото

За 1-й квартал 2020 року податкова міліція повернула до державного бюджету 330 млн гривень збитків.

Таку заяву на своєму офіційному веб-сайті зробила Державна фіскальна служба (ДФС) України.

"За 1-й квартал 2020 року до суду спрямовано 303 кримінальні провадження, загальний розмір шкоди, завданої державному бюджету, з яких становить майже 465 млн гривень. Завдяки заходам, вжитим на етапі досудового слідства, до бюджету вже відшкодовано майже 330 млн гривень, що становить 71% від завданої злочинами шкоди", - зазначається в повідомленні.

У порівнянні з 2019 роком, повідомляють в ДФС, ефективність відшкодування у кримінальних провадженнях зросла на 20%. У січні-березні минулого року вона становила 275 млн гривень.

За словами представників ДФС, ефективність зросла через зосередження уваги слідчих на розслідуванні кримінальних проваджень із багатомільйонними сумами збитків та подальшим вжиттям заходів задля відшкодування завданої бюджету шкоди.

Крім цього, повідомляють в ДФС, у направлених до суду протягом 1-го кварталу 2020 року кримінальних провадженнях арештовано майна та коштів на 3,2 млрд гривень.

"Рівень забезпеченості відшкодування завданої злочинами шкоди у 7 разів перевищує розмір завданих збитків за такими кримінальними провадженнями", - підсумували в ДФС.

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