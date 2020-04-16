Корпорація "АТБ" виявилася більш потужним цінових регулятором, ніж держава, – експерти

Корпорація "АТБ" виявилася більш ефективним регулятором цін на ринку, а держава повинна зробити висновок з недавніх спроб виробників підняти ціни на хвилі ажіотажу.

Дане думку висловили експерти, яких опитала редакція інформаційно-новинного сайту Delo.ua.

Неймовірний "карантинний" попит на продукти харчування і товари повсякденного вжитку продемонстрував безпорадність держави в питаннях регулювання цін. Коли українці буквально змели товари з полиць супермаркетів в перші дні карантину, виробники спробували скористатися ситуацією та значно підняли ціни. Лише принципова позиція компанії "АТБ-Маркет", що є найбільшим оператором ринку та має супермаркети у всіх регіонах України (на даний час їх уже 1 101), змогла здійснити регулюючий вплив на ціни та політику постачальників.

"Показовим став крок корпорації "АТБ", яка оприлюднила ціни від постачальників, завдяки чому зняла з себе звинувачення в навмисному збільшенні цін в період ажіотажного попиту. Кінцеві споживачі схильні звинувачувати в підвищенні цін торговельні мережі, не вникаючи в цінову політику постачальників, посередників, логістичних компаній і т.д. Відкрита комунікація в таких питаннях протидіє маніпуляції та формує довіру на майбутнє", - прокоментувала позицію мережі народний депутат Олена Мошенець (фракція "Слуга народу").

Фото: delo.ua

Саме "АТБ" першої адекватно відреагувала на претензії Антимонопольного комітету України до роздрібних мереж з приводу підвищення цін. Під прицілом опинилися усі найбільш помітні учасники ринку: Novus, "Ашан", Metro Cash & Carry Ukraine, "Сільпо", Billa, Varus, "Еко маркет", "Велика Кишеня", "Велмарт", "АТБ".

Компанія "АТБ-Маркет" публічно розкрила і оприлюднила на своєму сайті та в ЗМІ цінові пропозиції постачальників - це допомогло пояснити причини підвищення цін в магазинах. Корпорація "АТБ" змогла аргументовано довести державним регуляторам і споживачам, що полиці супермаркетів демонструють цінові пропозиції постачальників. Заради збереження доступних цін вона раніше всіх відмовилася від частини свого прибутку та знизила торговельні націнки, щоб запропонувати покупцям доступні ціни на критично важливі продукти в період турбулентності на ринку.

Фото: censor.net.ua

"На ситуацію з підвищенням цін вплинули виробники: вони на словах запевняли, що не змінювали відпускних цін, але, як свідчать факти, підвищували розцінки. Цьому є неодноразові підтвердження - постачальники продукції поставляли в торгові мережі товари за завищеними цінами. На стабілізацію же ситуації мала вплив в тому числі й конкуренція торгових мереж між собою. Наприклад, позиція корпорації "АТБ" в якійсь мірі допомогла їй виступити в ролі ринкового регулятора. Вона сказала іншим мережам: на ці товари, які привернули до себе увагу споживачів та за якими пильно стежать, моніторять, ми знайшли можливість знизити ціни - домовилися з постачальниками. "АТБ" почала зменшувати ціни. Відповідно, інші торгові мережі почали так робити. Вони розуміли, що їх товар, особливо швидкопсувний, виявиться неконкурентним", - розповів фінансовий аналітик Андрій Блінов про роль найбільшого оператора ринку у врегулюванні цінової ситуації.

Ситуація нормалізувати після того, як покупці побачили звичний асортимент на полицях супермаркетів. Цьому допоміг посилений режим роботи логістичних служб. Споживачі на власні очі переконалися: колапсу з поставками товарів немає, дефіциту немає, ціни вже не лякають, а деякі продукти навіть подешевшали. Життя українського ритейлу повернулося у звичайне русло.

Фото: unian.net

Водночас опитані експерти відзначили, що державні інститути не змогли нічого протиставити підвищення цін, щоб захистити інтереси рядового споживача, адже до цієї ситуації Україна прийшла з повністю зруйнованою системою державного цінового контролю і регулювання.

Як повідомила нардеп Олена Мошенець, політики зробили з цієї ситуації висновки. "Виробники та постачальники - це приватні підприємства, в цінову політику яких держава в нормальній ситуації не повинна втручатися. Однак в рамках "антивірусних" законодавчих змін передбачена адміністративна відповідальність, якщо ціни на товари протиепідемічного призначення і товари високої соціальної значущості перевищують більш ніж в 1,2 рази рівень цін, що визначений Кабінетом Міністрів", - підкреслила парламентарій.