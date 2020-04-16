"Букви" знайшли нестиковки і слід групи Богдана-Ваврыша в скандалі навколо Поворозника

"Букви" знайшли в справі першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника ряд нестиковок і політичний слід групи Богдана-Вавриша. Про це йдеться в матеріалі головного редактора Тетяни Ніколаєнко.

За версією видання, слідство може використовувати Поворозника, щоб створити скандал навколо мера Києва Віталія Кличка, рейтинги якого на відміну від президентських зростають. "Зі слідчими діями в КМДА прийшло київське управління СБУ, яке очолює Олександр Білоус. Останнього вважають ставлеником групи Богдана-Вавриша. А про" теплом "щодо цієї групи до Кличка вже давно відомо", - пише головний редактор bykvu.com.

Вона звертає увагу на те, що слідство "злило" журналістам недостовірну інформацію про затримання Поворозника, проте самі силовики ситуацію замовчали. В інтерв'ю виданню Микола Поворозник розповів, що представники СБУ та Нацполіціі прийшли в його кабінет близько 17:00, провели опитування, попросили документи, забрали його на допит, але так і не провели його. Жодного рішення суду при цьому вони не надали.

Поворозник також повідомив, що затриманий чоловік, якого ЗМІ назвали посередником при передачі хабара, до того дійсно був в його кабінеті, однак ніякої передачі грошей не було. "Вони начебто зловили його на хабарництві або шахрайстві, точно не скажу. До чого тут я? Так склалося, що до цього він був в моєму кабінеті ... Ми знайомі ще зі служби в армії, ми бачимося з ним десь раз на рік. Я його востаннє бачив рік-півтора назад. І коли він на початку квітня кілька разів попросився на зустріч, я знайшов хвилину, щоб з ним поговорити. Ми з ним спілкувалися від сили 5 хвилин ", - розповів Поворозник.

За версією видання, візит затриманого в КМДА міг бути частиною операції СБУ. "Можна припускати, що затриманий мав принести заступнику мера або" торпеду "(хабар, на якій Поворозника б взяли), або здійснив невдалу спробу поставити прослуховуючий пристрій. І через ексцесу виконавця все пішло коту під хвіст. І брати з грошима довелося його, а не того, кому адресувалася "торпеда". Тепер силовики день мовчать і думають, як би все перекинути на НАБУ ", - йдеться в матеріалі.

Згідно з даними останнього опитування соціологічного центру "Рейтинг", за Віталія Кличка готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Його найближчі конкуренти Сергій Притула ( "Голос") і Олександр Ткаченко ( "Слуга народу") набирають 9,1% і 8,8% відповідно. "Група Ткаченко в СН періодично піднімає питання, що партії треба висунути сильного кандидата, а не зливати вибори через висунення Миколи Тищенка. Але навіть якщо партія підтримає Ткаченка, то сьогодні він програє Кличку 47% -18%. Тому, звичайно, бажано збити рейтинг конкурента", - пишуть Букви.

Нагадаємо, призначення Олександра Білоуса, підлеглі якого прийшли з обшуками в КМДА, обернулося скандалом. Як писав журналіст-розслідувач Володимир Бойко, в серпні 2019 року Білоуса завели в Офіс президента і стали умовляти призначити його начальником київського главку СБУ - Білоуса нібито обіцяв "порвати" Віталія Кличка. Кандидатуру Білоуса лобіював нардеп Олександр Ткаченко. Призначення відбулося, незважаючи на скандальну репутацію. У минулому Білоус засвітився в роботі на олігарха Сергія Курченка, у якого він "кришував" мережу конвертаційних центрів. Після Майдану він зблизився зі скандальним екс-главою СБУ Києва і Київської області Сергієм Семочком і партнером Коломойського по Приватбанку Геннадієм Боголюбовим.