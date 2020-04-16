Кабмін має дозволити працювати точкам роздрібного продажу преси, - НСЖУ

Національна спілка журналістів України звернулася з офіційним листом до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням посприяти забезпеченню безперебійного функціонування друкованих ЗМІ в Україні, зокрема, роботі точок роздрібного продажу преси, інформує офіційний портал Національної спілки.

До НСЖУ регулярно надходять нарікання видавців, що доступ громадян до важливої інформації про карантин та подолання епідемії коронавірусу суттєво звужений через закриття кіосків преси. Телеканали та інтернет-медіа не повністю охоплюють аудиторію, яка проживає у регіонах, або не повною мірою висвітлюють регіональну інформацію.

Наразі, придбати свіжий випуск газети можливо лише у відділені «Укрпошти» або деяких супермаркетах. При цьому, охоплення цих джерел дистрибуції складає близько 20% від загальної аудиторії. Виходом із ситуації що склалася, може стати поновлення роботи приватних продавців друкованих ЗМІ.

Власники точок роздрібного продажу преси та місцева влада готові забезпечити умови для відкриття та функціонування таких місць з урахуванням дотримання необхідних санітарних та протиепідемічних заходів.

З метою забезпечення доступу населення України до інформації, Національна спілка журналістів України закликала внести зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211 «Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», а саме додати «підприємства, які працюють у галузі засобів масової інформації, зокрема точки продажу преси, друкарні, редакції, логістичні підприємства у сфері доставки паперу та друкованих видань» у перелік виключень.

Нагадаємо, що ще 27 березня Кабінет міністрів отримав звернення Української Асоціації Медіа Бізнесу, Національної Спілки Журналістів України, та Асоціації Незалежних Регіональних Видавців України щодо невідкладних заходів для підтримки інформаційної безпеки населення України в умовах карантину, у якому теж йшлося про необхідність дозволу на роботу кіосків преси.