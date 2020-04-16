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16 квітня 2020, четвер, 14:50 371
Економіка 2020-04-16T15:15:01+03:00
Українські Новини
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку

В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку

Ольга Фандорина
БРСМ-Нафта, АЗК

З сьогоднішнього дня 16 квітня, національна мережа АЗК "БРСМ-Нафта" в партнерстві з Monobank першими в Україні запустили програму "Заправляйся частинами", що діє у всіх 173 АЗК мережі БРСМ-Нафта по всій Україні.

Тепер клієнт можете заправити свій автомобіль, а заплатити за нього - протягом наступних трьох місяців. Для заправки від клієнта не потрібно ніяких документів. Єдина умова - бути власником діючої картки від Monobank з необхідним лімітом.

Для того, щоб в умовах економічної кризи заправка авто для українців була більш доступною, "БРСМ-Нафта" взяла на себе зобов'язання оплачувати всі нараховані відсотки інтернет-банком.

Алгоритм оформлення оплати частинами простий і швидкий:

1. Клієнт вибираєте вид та кількість пального, на суму не менше 1000 грн .;

2. Оператор АЗК подаєте запит через сервіс Monobank;

3. Клієнт отримуєте відповідь про надання розстрочки на свій мобільний телефон;

Кілька хвилин і авто заправлено!

За словами засновника мережі БРСМ-Нафта Андрія Бібі: "Головною метою програми" Заправляйся частинами "було створення всіх умов, щоб українські власники автомобілів не відмовляли собі в зручному пересуванні, особливо під час карантину і економічних проблем у країні".

Довідка компанії:

Мережа автозаправних комплексів БРСМ-Нафта була заснована в 1992 році. Сьогодні - це 173 сучасних АЗК, розташованих по всій території України. Засновником ТМ "БРСМ-Нафта" є український підприємець - Андрій Біба.

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