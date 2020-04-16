підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ
16 квітня 2020, четвер, 14:43 434
Політика 2020-04-16T15:30:02+03:00
Українські Новини
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ

Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ

Анна Рудык
Сергій Верланов Фото: ДПС
Сергій Верланов Фото: ДПС

Міністр фінансів Сергій Марченко лобіює призначення на посаду глави Державної податкової служби України (ДПСУ) Олексія Любченка, що раніше тісно працював з чиновниками часів Віктора Януковича Віталієм Захарченком та Олександром Клименком, які на даний момент ховаються в РФ. Про це повідомляє Главком.

"Марченко не бачить можливості спрацюватися з нинішнім главою ДПСУ Сергієм Верлановим, який вважається креатурою уряду Гройсмана під час президентства Петра Порошенка. Марченко доводить президенту Володимиру Зеленському, що Верланов не справляється з поточною ситуацією, що Податкова служба загрузла в проблемах корупції і на його місце потрібна жорстка людина і це Любченко", - зазначає Главком з посиланням на джерела в Офісі президента і Державній фіскальній службі.

Більш того, Марченко вже встиг зводити Олексія Любченка на зустріч в Офіс президента.

"Для узгодження кадрової перестановки Марченко навіть влаштував "оглядини" в Офісі президента, але поки рішення по кандидатурі остаточно не прийнято", - відзначає джерело в ВП.

Олексій Любченко з 1999 по 2003 рр. працював першим заступником голови податкової адміністрації в Кіровоградській області, а з 2003 по 2005 рр. очолював податкову адміністрацію Черкаської області. У 2005 році Любченко пішов з податкової і працював заступником голови Кіровоградської ОДА.

Вже в 2009 році Любченко повернувся в податкові органи і зайняв високу посаду заступника голови ДПА України.

Після перемоги Віктора Януковича на президентських виборах 2010 року Олексій Любченко зберіг свою посаду при новому головному податковцеві і майбутньому одіозному главі МВС Віталії Захарченко. Працюючи на посаді заступника голови ДПС, Любченко налагодив повну співпрацю і взаєморозуміння з Віталієм Захарченком, який був його безпосереднім керівником. При цьому, знайомі з Захарченком вони були і раніше, коли працювали в областях.

Коли Захарченко пішов у глави МВС Олексій Любченко залишився на місці і деякий час передавав свій досвід з організації "ефективного оподаткування" Олександру Клименку, який очолив Міністерство доходів і зборів.

З грудня 2012 року по листопад 2014 Любченко був помічником на платній основі народного депутата самовисуванця від Черкаської області та колишнього податківця Віктора Тимошенка.

В 2015 році Олексій Любченко намагався очолити ДФС, але безуспішно.

Більше новин про:

На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати
Новини
Кабмін має дозволити працювати точкам роздрібного продажу преси, - НСЖУ 15:31 Документ
НААУ створила Робочу групу з питань впровадження Е-суду 15:18
В Україні вперше з'явився сервіс заправки авто в розстрочку 14:50
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Повний список громадян, яких повернула з полону Україна 14:25
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Президенту пропонують замінити Верланова на людину міністра-втікача МВС Захарченка, - ЗМІ 14:43
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok