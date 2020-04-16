Олег Бахматюк пропонує державі повернення 8 млрд гривень заборгованості виведених з ринку банків

Власник Групи компаній "Укрлендфармінг" та "Авангард" Олег Бахматюк запропонував Кабінету Міністрів України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національному Банку України та Офісу Генерального прокурора механізм повернення заборгованості виведених з ринку у 2014-2015 роках банків "ВіЕйБі банк" та "Фінансова ініціатива" в сумі 8 млрд грн.

Про це йдеться у меморандумі-зверненні Олега Бахматюка щодо врегулювання заборгованості комерційних банків "ВіЕйБі банк" та "Фінансова ініціатива", виведених з ринку у 2014-2015 роках у числі інших 95 банків, що постраждали від кризи.

Зараз основним джерелом повернення коштів кредиторам та державному бюджету є продаж активів неплатоспроможних банків, що в середньому приносить державі лише близько 1% від заборгованості. Олег Бахматюк вважає, що для держави в нинішніх умовах світової економічної кризи важливе швидке та максимальне повернення коштів і виступає з пропозицією повернення державі 8 млрд грн протягом 5 років. Це також дозволить зберегти важливе для реального сектору економіки підприємство, яке дає роботу 27 тисячам працівників, генерує близько 1% ВВП країни та сплатило за останні 3 роки близько 7,7 млрд грн податків. Для цього він пропонує використати успішний світовий досвід врегулювання таких заборгованостей. "Такий шлях підтримують і міжнародні фінансові структури, зокрема МВФ і Світовий банк. Прошу Вас підтримати цю пропозицію як таку, що відповідає інтересам держави", - пише у зверненні-меморандумі бізнесмен.

В тексті меморандуму містяться конкретні пропозиції по врегулюванню проблемної заборгованість шляхом реструктуризації, що дозволить отримати 8 мільярдів гривень до бюджету держави. Перший платіж в сумі 1 млрд грн буде здійснено протягом 2020 року, повна виплата решти суми - протягом наступних 5 років без відстрочки виплат по тілу кредиту.