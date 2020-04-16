Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт. Про це повідомив генеральний директор холдингу Андрій Шваб. Зокрема, бізнесмен Яків Грибов, який володіє компанією Nemiroff, отримав 49,9% акцій групи компаній "Росток-холдинг", яка займається виробництвом і продажем зернових культур. Частка Віктора Купавцева також дорівнює 49,9%.

За озвученої А. Швабом інформації, ще дві акції має Віктор Кияновський. До конфлікту він був одним із власників холдингу з часткою 30%, інші 70% належали Віктору Купавцеву. Тепер сторони домовилися про перерозподіл часток, а частка Віктора Кияновського була зменшена до 2 акцій. Йому також передали ряд підприємств групи в Ічнянському регіоні Чернігівської області із земельним банком близько 11,3 тис. га.

"Віктор Купавцев і Яків Грибов налаштовані докласти максимум зусиль для розвитку групи компаній "РОСТОК-ХОЛДИНГ". Результатом домовленостей стало входження Якова Грибова до складу акціонерів кіпрської холдингової компанії "Rostok Agroinvest Limited" з часткою 49,9%. Аналогічна частка залишилася у Віктора Купавцева", - зазначив А. Шваб.

Той факт, що один з акціонерів виступає бенефіціаром компанії "Nemiroff", не позначиться на операційній діяльності групи компаній "Росток-холдинг", зазначив А. Шваб, додавши, що на стратегічному рівні - це "дозволяє ділитися досвідом та застосовувати інноваційні напрацювання в системі управління бізнесом".