підписатися на розсилку
27 27.5
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт
16 квітня 2020, четвер, 12:03 239
Економіка 2020-04-16T12:05:03+03:00
Українські Новини
Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт

Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт

Валерия Драгомирова

Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт. Про це повідомив генеральний директор холдингу Андрій Шваб. Зокрема, бізнесмен Яків Грибов, який володіє компанією Nemiroff, отримав 49,9% акцій групи компаній "Росток-холдинг", яка займається виробництвом і продажем зернових культур. Частка Віктора Купавцева також дорівнює 49,9%.

За озвученої А. Швабом інформації, ще дві акції має Віктор Кияновський. До конфлікту він був одним із власників холдингу з часткою 30%, інші 70% належали Віктору Купавцеву. Тепер сторони домовилися про перерозподіл часток, а частка Віктора Кияновського була зменшена до 2 акцій. Йому також передали ряд підприємств групи в Ічнянському регіоні Чернігівської області із земельним банком близько 11,3 тис. га.

"Віктор Купавцев і Яків Грибов налаштовані докласти максимум зусиль для розвитку групи компаній "РОСТОК-ХОЛДИНГ". Результатом домовленостей стало входження Якова Грибова до складу акціонерів кіпрської холдингової компанії "Rostok Agroinvest Limited" з часткою 49,9%. Аналогічна частка залишилася у Віктора Купавцева", - зазначив А. Шваб.

Той факт, що один з акціонерів виступає бенефіціаром компанії "Nemiroff", не позначиться на операційній діяльності групи компаній "Росток-холдинг", зазначив А. Шваб, додавши, що на стратегічному рівні - це "дозволяє ділитися досвідом та застосовувати інноваційні напрацювання в системі управління бізнесом".

Більше новин про:

На коронавірус у всьому світі захворіли понад 2 млн осіб. Дані на 16 квітня
Сьогодні на в'їздах у Київ запустили 9 КПП: де вони розташовуються і як будуть працювати
Новини
Акціонери "Росток-Холдингу" Яків Грибов і Віктор Купавцев врегулювали конфлікт 12:03
Нефьодов підтвердив 600% премії: "так, я отримував 6 тижнів такі виплати" 11:59
Добровольці з "НК Волонтери" доставили продукти та воду вогнеборцям у Чорнобильську зону 11:37
МОЗ розглядає заявки на лікування за кордоном попри карантин 11:28
Чи вплинула пожежа в Чорнобильській зоні на рівень радіації. Пояснення Держатомрегулювання 11:23
більше новин
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Нефьодов вибив собі і своїм заступникам надбавки до 600 % окладу, незважаючи на дикі недобори митниці 07:30 Документ
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування 15:00
Ярославський разом з міською владою Харкова створює Центр вірусології у складі "Екополіс ХТЗ" 12:49
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Шмигаль хоче почати ослаблення карантину вже з наступного тижня, - ЗМІ 13:04
У Міносвіти підтвердили плани закінчити навчальний рік до 1 липня для всіх, крім випускників 16:41
Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева 18:38
більше новин
Перша зарплата Венедіктової на посаді генпрокурора становила 73 тис. гривень
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok