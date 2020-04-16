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16 квітня 2020, четвер, 11:37 316
Політика 2020-04-16T12:00:01+03:00
Українські Новини
Добровольці з "НК Волонтери" доставили продукти та воду вогнеборцям у Чорнобильську зону

Добровольці з "НК Волонтери" доставили продукти та воду вогнеборцям у Чорнобильську зону

Анна Рудык

7 тис. гривень вдалося зібрати волонтерам із партії "Національний Корпус" для допомоги рятувальникам, які вже понад 10 днів змагаються з вогнем у Чорнобильській зоні. На зібрані гроші для вогнеборців закупили продукти та воду. Набори доставили автомобілем до КПП "Дитятки".

Про це повідомляється на сайті політичної партії "Національний Корпус". 

"Сьогодні в рамках проекту "НК Волонтери" хлопці з Національних Дружин доставили вогнеборцям, які займаються гасінням пожежі в Чорнобильській зоні, необхідні продукти. Завдяки небайдужим українцям вдалося зібрати близько 7 тисяч гривень. Волонтери закупили продуктові набори й доставили їх пожежникам на КПП "Дитятки", – сказано на сайті політичної сили. 

Нагадаємо, що станом на зараз у Чорнобильській зоні залишаються рятувальники для ліквідації локальних осередків вогню. Активна фаза пожежі тривала близько 10 днів. За цей час вогнем було знищено понад 200 га лісу (у тому числі – радіоактивного), а також – 12 віддалених сіл. 

Крім допомоги рятувальникам, у рамках проекту "НК Волонтери" триває збір коштів для допомоги українським медикам та лікарням. Номер картки #НКВолонтерів для тих, хто хоче допомогти медикам: (4731) 2196 1262 9976 (Зоя Толок). Контактна інформація +38 (095) 002 30 49. Онлайн-анкета: https://forms.gle/CQKAS3PHqckntDHQA

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