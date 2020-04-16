Третій комітет Верховної Ради поспіль відправив на доопрацювання закон про заборону хутрових ферм

На онлайн засіданні комітету ВР з питань екологічної політики та природокористування депутати більшістю голосів визнали недосконалим закон №2360, в якому йдеться про заборону хутрових ферм.

Незважаючи на те, що цей законопроєкт був поданий у Верховну Раду екологічним комітетом Верховної Ради, депутати дійшли висновку, що закон у тому вигляді, у якому він поданий сьогодні, не може бути винесений у сесійну залу на голосування та потребує ретельного доопрацювання.

З 11 присутніх на засіданні членів комітету 8 підтримали рішення доопрацювати, а лише 3 – утрималися.

Запрошена на засідання комітету замміністра енергетики та природних ресурсів Ірина Ставчук повідомила, що спочатку треба вивчити данський досвід регулювання діяльності норкових ферм, яких у Данії багато. Оскільки жодна країна світу не заборонила хутровий бізнес із екологічних міркувань, членкиня екокомітету ВР Юлія Овчиннікова наголосила на доцільності проведення незалежною лабораторією впливу хутрових ферм на навколишнє середовище.

Перед рішенням екологічного комітету щодо доопрацювання законопроєкту № 2306 такі самі рішення були прийняті комітетом із питань бюджету та комітетом з питань інтеграції України з ЄС.

Бюджетний комітет, зокрема, вважає, що "у разі прийняття законопроекту зупиняться інвестиції у відповідну галузь і, зважаючи на безперспективність її розвитку, підприємці можуть почати процес згортання та/або перенесення такої діяльності за межі України вже з дати набрання чинності відповідного закону (не чекаючи настання строку її заборони). Зазначене не сприятиме інвестиційній привабливості України та призведе до зменшення доходів бюджетів щодо платежів суб’єктів господарювання відповідної галузі".

Комітет з питань інтеграції України до ЄС прийняв одноголосне рішення про те, що законопроєкт №2360 не відповідає праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції, тому потребує суттєвого доопрацювання.