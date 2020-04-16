Виробники "Протефлазіду" нав'язують свій товар лікарням і лікарям, – ЗМІ

Препарат з науково недоведеною ефективністю "Протефлазід" намагаються нав'язати лікарням і головним лікарям як засіб для лікування коронавірусу. В деяких випадках це супроводжується скандалами, пишуть Букви.

"Протефлазід" вже близько 20 років випускає українська компанія "Екофарм". З початком коронавірусної епідемії виробники препарату стали його позиціонувати як засіб для профілактики і лікування COVID-19.

"Ще в далекому лютому, коли українці лише починали звикати до нового терміну "коронавірус", а в Нових Санжарах проходила обсервацію перша евакуйована з Китаю група, заступник директора "Екофарм" Олександр Гриневич урочисто вручив головному лікарю Новосанжарської лікарні коробку з "Протефлазідом", - нагадують журналісти.

Також, за інформацією від "Екофарм", вдалося передати "Протефлазід" лікарні в Чернівцях.

"Проте, масового ефекту домогтися не вдалось. Ніхто з авторитетних головлікарів і великих обласних лікарень приймати "Протефлазід" і безкоштовно рекламувати препарат не поспішав", - йдеться в статті.

Днями пов'язаний з цим скандал спалахнув у Львові. Представники "Екофарм" заявили, що міська влада і керівництво низки львівських лікарень звернулися за допомогою для боротьби з епідемією коронавірусу. Мер Львова Андрій Садовий категорично спростував цю інформацію і пригрозив судовими позовами за поширення фейків.

Як пишуть Букви, піар-компанія не принесла "Екофарм" замовлень на "Протефлазід", але привернула пильну увагу ЗМІ. Зокрема, в Bihus.info присвятили ціле розслідування "Протефлазіду" і дійшли висновку, що це звичайна спиртова настоянка, але ж ніяк не ліки від коронавірусу.

Нагадаємо, екс-голова Міністерства охорони здоров'я Уляна Супрун заявила, що під виглядом ліків від COVID-19 виробники "Протефлазіду" намагаються "впарити" українцям суміш трав, розчинених у спирті.