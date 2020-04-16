Без відновлення миру Україна не зможе пройти кризу, - Бойко

"Для того щоб вивести з глухого кута процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, потрібні політичні рішення. Одним із таких рішення могло б стати зняття блокади Донбасу. Це стало б не тільки демонстрацією доброї волі з боку України, але й правильним антикризовим рішенням для підтримки національної економіки." Про таке заявив Співголова Опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко в ефірі одного з телеканалів, інформує портал політсили.

"У період кризи потрібно відновити мир на Донбасі і зняти санкції. Рішення про блокаду Донбасу було прийняте РНБО після виступів націоналістів. Попередній президент спочатку виступав проти, а потім, коли, почалися ці виступи, пішов навспак, і це рішення провели. І тепер має бути таке ж рішення РНБО, яке скасовує цю блокаду. Або ж рішення парламенту, оскільки у нас парламентсько-президентська республіка", - пояснив Юрій Бойко.

Поки ж, за його словами, крім обміну полоненими, що дуже важливо, інших конкретних кроків влади ми не бачимо.

"Те, що цей процес (обміну полоненими, - ред.) розпочався, і наразі сподіваюся, буде тривати, - це вкрай важливо. Але поки інших кроків ми не бачимо. Причина, швидше за все в тому, що влада боїться націоналістів, боїться войовничо налаштованої групки, яка може вийти на вулиці і влаштувати провокації. На виборах націоналісти набрали 1,5%, і якщо вони диктують владі, яка обіцяла принести мир, що можна робити, а чого не можна, – то за таких умов у мирному процесі ми далеко не просунемося", - зазначив політик.

Юрій Бойко підкреслив, що Опозиційна платформа - За життя – єдина фракція, яка завжди займала чесну позицію і відкрито говорила, що нам потрібен мир шляхом діалогу та пошуку компромісів.

"Потрібні прямі переговори з невизнаними республіками. За участю Росії, яка виступить гарантом виконання зобов'язань ОРДЛО. Потрібно провести вибори за українським законодавством за участю українських партій. Ключове - те, щоб людей, обраних там, прийняло українське суспільство і визнала українська влада", - зазначив народний депутат.

Юрій Бойко підкреслив, що пакет мирних ініціатив від Опозиційної платформи - За життя давно зареєстрований у парламенті.

"У нас готові 10 законопроектів, починаючи з закону про особливий статус, про внесення змін до Конституції. А також закону про вільні економічні зони, про відновлення банківської діяльності та про амністію. Закон про амністію дуже важливий, і свого часу вже був прийнятий Верховною Радою. Однак пан Турчинов, який тоді виконував обов'язки президента, його не підписав. І зараз цей закон найчутливіший. Тепер його потрібно переголосувати і підписати.

Звичайно, він повинен бути змінений, тому що ситуація з вересня 2014 року змінилася. Питання амністії завжди обговорюється у процесі переговорів. На жаль, на даний момент щодо цього найважливішого для політичного врегулювання питання тільки наша фракція чітко окреслила позицію і представила свій законопроект. Інші фракції поки відмовчуються. Але найголовніше - свою політичну позицію так і не висловила влада. І якщо вона хоче привести країну до миру, потрібно продемонструвати рішучість і йти на чесний діалог з суспільством. Чітко пояснити і сказати, чому це важливо, чому такі кроки необхідно зробити. На жаль, політичної волі зробити цей крок, у нинішньої влади теж немає", - резюмував Співголова фракції опозиціонерів.