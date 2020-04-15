Голова ДАБІ усунув з керівництва архбудінспекціі Київщини кума Кудрявцева

Голова Державна архітектурно-будівельна інспекція (ДАБІ) України Юрій Васильченко відсторонив від виконання службових обов'язків виконуючого обов'язки директора департаменту Держархбудінспекції у Київській області Андрія Григоренка.

Про це повідомляється на офіційному веб-сайті ДАБІ.

Проти в.о. директора департаменту ДАБІ в Київській області Андрія Григоренка порушено дисциплінарне провадження та він відсторонений на час його проведення від виконання обов'язків. Підставою для відсторонення стала службова записка департаменту державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду. Зараз здійснюється перевірка діяльності чиновника.

Усуненню передувала історія з хабарем, на якому кілька днів тому "погорів" інспектор будівельного нагляду департаменту ДАБІ в Київській області. Підлеглий Григоренка вимагав хабар від приватного підприємця за те, щоб не притягувати його до відповідальності та не накладати штраф в розмірі 1,5 млн гривень за порушення містобудівних умов і обмежень. Невідомо скільки таких хабарів встиг отримати інспектор, закриваючи очі на очевидні порушення. І не дуже віриться в те, що його керівник просто не помічав такі "псевдо-перевірки".

За нашими джерелами, сам Григоренко є кумом колишнього голови ДАБІ Олексія Кудрявцева.

ЗМІ писали, що, перебуваючи на посаді голови ДАБІ Кудрявцев організував ручне управління Реєстром дозвільних документів на будівництво ДАБІ та організував систему поборів з місцевих органів архітектурно-будівельного контролю, яким передав повноваження ДАБІ України за внесення даних до реєстру, а також нібито встановив для кожної області розміри щомісячних "внесків" з територіальних органів ДАБК в залежності від зареєстрованих документів.

Нагадаємо, що народний депутат України Іван Юнаков (фракція "Слуга народу") заявляв, що у колишній голова ДАБІ Кудрявцев має корупційний "козир" - Реєстр дозвільних документів.

Нагадаємо, що в грудні 2018 року Кабінет Міністрів України відправив у відставку голову ДАБІ Олексія Кудрявцева за фальшивий диплом, проте, багато ЗМІ писали, що Кудрявцев ще довгий час зберігав вплив на керівництво ДАБІ опосередковано через своїх ставлеників, зокрема, в.о. голови ДАБІ Олександра Строкача, якого також звільнили у грудні 2019 року.