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15 квітня 2020, середа, 17:20 170
Медицина 2020-04-15T17:45:02+03:00
Українські Новини
Полтавщина лідирує по забезпеченості населення апаратами ШВЛ, – ЗМІ

Полтавщина лідирує по забезпеченості населення апаратами ШВЛ, – ЗМІ

Сергій Паламаренко
Олег Синєгубов, Полтавська ОДА, Коронавірус, Covid-19, Апарат ШВЛ
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD
Апарат ШВЛ (ілюстрація). Фото: Noi.MD

Полтавська область виявилася однією з кращих в країні по забезпеченості апаратами штучної вентиляції легень (ШВЛ), завдяки тому, що місцева влада знайшла спільну мову з бізнесом.

Про це йдеться в статті "Формула виживання. Кому в Україні вдається стримувати наступ коронавірусу" на сайті "Ділова столиця".

Журналісти навели дані Міністерства охорони здоров'я України, за яким у Полтавській області 326 апаратів ШВЛ, що у співвідношенні з кількістю населення області один з кращих показників по країні.

"Для прикладу, в березні Харківська область (не врахуючи місто Харків) мала лише 133 апаратами ШВЛ. Населення Харківської області без Харкова приблизно 1,2 млн осіб, що трохи менше населення Полтавщини", - йдеться в статті.

У цілому, за даними видання, лікарні та екстрені медичні служби Полтавської області мають: 16 тис. захисних халатів, 237 тис. масок, 44 тис. респіраторів не нижче 2-го рівня захисту, 10 тис. пар багаторазових очок, 415 тис. рукавичок. Та кількість постійно зростає. Крім того, у Полтавській області приготували 6 тис. ПЛР-тестів для виявлення РНК коронавірусу та 5 тис. експрес-тестів для виявлення антитіл до цієї інфекції.

"Також є 2 спеціальних апарату для дослідження зразків у Полтавському обласному лабораторному центрі та вже сьогодні можна робити до 40 тестів в день. Зараз лабораторія розширюється і незабаром планує робити до 100 тестів на добу. При цьому, нагадаємо, епідеміологічна ситуація на Полтавщині відносно благополучна - всього 27 випадків, але полтавські медики і влада все одно закликають бути готовими до найважчих сценаріїв та різкого зростання захворюваності", - йдеться в статті.

Як зазначили автори дослідження, закупити додаткові апарати ШВЛ, як і інші необхідні для боротьби з епідемією речі, такі як: дезинфікуючі суміші, маски, захисні костюми і т.п. стало можливим завдяки тому, що голова Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА) Олег Синєгубов активно залучає бізнес до заходів по боротьбі з епідемією.

"Синєгубов постійно проводить зустрічі з представниками великого бізнесу, намагаючись пояснити, що бізнесмени не менше влади повинні бути зацікавлені в здоров'ї населення, тобто їх клієнтів. І чим з меншими втратами область пройде епідемію, тим меншими будуть і негативні наслідки для бізнесу. Як результат, бізнес висловив готовність активно допомогти забезпечити всім необхідним медустанови", - йдеться в статті.

В результаті, за перші тижні карантину допомога бізнесу дозволила збільшити число апаратів ШВЛ з 306 до 326. При чому фінансову допомогу надають як представники великого бізнесу, так і дрібний та середній бізнес. Всього голові Полтавської ОДА Синєгубову вдалося залучити до благодійності понад 300 компаній.

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