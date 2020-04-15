Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з ослаблення карантину, - Віталій Нестор

Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з ослаблення карантину, - заявив Віталій Нестор, голова столичної організації ВО "Батьківщина" на своїй сторінці в Facebook.

Як зазначив політик, 24 квітня закінчується термін введений карантин. Але від різних представників влади надходить суперечлива інформація про те, коли і як карантинні заходи будуть знімати. Така невизначеність є руйнівною для українського бізнесу і громадян.

На думку Віталія Нестора, політика влади повинна бути передбачуваною. Тільки таким чином кожен зможе спланувати як пережити цей важкий період і вийти нього. А орієнтація на підходи Євросоюзу дозволить спілкуватися з партнерами на одній мові, не потрапити в ізоляцію, як можна швидше відновити транспортне сполучення та економічне співробітництво.

За пропозиціями Нестора, ослаблення карантину повинен відбутися в чотири етапи.

На першому етапі необхідно відновити роботу громадського транспорту та установ освіти. Спочатку - садків і початкової школи щоб дати батькам можливість працювати.

Другий етап передбачає повноцінне відновлення роботи бізнесу та інших установ. Третій - запуск установ обслуговування громадян (кафе, ресторани, спорт-центри та інші). І на заключному етапі слід дозволити проводити масові заходи.

У той же час, як зазначає Віталій Нестор, зняття карантину повинно бути поетапним, а обмеження для вразливих категорій населення повинні залишатися довше.

Підставою для початку ослаблення обмежень має бути відповідність ключовим критеріям Європейського союзу: покращення епідеміологічної ситуації, здатність системи охорони здоров'я справлятися з напливом нових хворих і ефективна система моніторингу поширення захворювання.

Крім цього, на думку лідера київської "Батьківщини", частина повноважень щодо ослаблення карантину треба передати на місцевий рівень, адже ситуація в кожному регіоні має свої особливості.