Криклій просив бюджетний комітет зменшити фінансування Запорізького мосту на 300 млн гривень, – Куницький

Міністр інфраструктури Владислав Криклій пропонував бюджетному комітету Верховної Ради України знизити витрати на будівництво моста в Запоріжжі в проекті змін до Закону України "Про державний бюджет на 2020 рік" на 300 млн гривень та направити гроші на фінансування адміністрації морського і річкового транспорту, а також "Укртрансбезпеки".

Про це йдеться в листі Криклій на ім'я голови бюджетного комітету Юрія Арістова. Документ на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook опублікував народний депутат від "Слуги народу" Олександр Куницький.

Зокрема, пропонувалося зменшити на 300 млн гривень видатки по спеціальному фонду за програмою 3107020, яка стосується фінансового забезпечення заходів безпеки дорожнього руху, і спрямувати кошти на програму 3111240 "Будівництво та реконструкція мостів", також по спецфонду. При цьому пропонується зменшити на 300 млн гривень фінансування цієї програми за загальним фондом, і направити ці гроші на програми 3103010 (управління в сфері морського і річкового транспорту) та 3109010 (потреби "Укртрансбезпеки"). Таким чином, зменшення фінансування програми безпеки дорожнього руху нічим не компенсується.

Потрібно відзначити, що спецфонд - це незахищена стаття бюджету, яка наповнюється, серед іншого, за рахунок акцизного податку. Таким чином, її виконання залежить від обсягів зібраного податку. З уповільненням економіки ця стаття напевно не буде виконана, а відповідно й фінансування моста може бути зірвано. Проекти з основного фонду, як правило, фінансуються на 100%. Зокрема, за основним фондом фінансуються заробітні плати.

"Завершення будівництва багатостраждального моста в місті Запоріжжя - є одним із пріоритетних завдань для Президента. За останні десятиріччя міст став найважливішим інфраструктурним проектом для мешканців Запоріжжя, за будівництво якого відповідально Міністерство інфраструктури. ... Не так давно Криклій на своїй facebook-сторінці заявив про те, що фінансування скорочувати не будуть! При цьому забувши розповісти, як за кілька днів до цього направив лист голові бюджетного комітету з проханням перенаправити 300 млн гривень із запорізьких мостів на дуже важливе забезпечення служби морського і річкового транспорту, а також на корумповану "Укртрансбезпеку", - написав Куницький.

На думку Куницького, бажання Криклія направити гроші за іншими статтями пов'язано з тим, що їх там "можна буде легко й по-тихому розпиляти". "Вони ж йому зараз потрібніші. А запорожці потерплять ще років 20", - додав він.

За словами Куницького, за результатами розгляду вищезгаданого листа бюджетним комітетом, народні депутати не підтримали пропозицію міністра.

У коментарі до посту міністр Криклій став заперечувати, що мова йде про скорочення видаткової частини, незважаючи на те, що в листі прямо вказано: "зменшити видатки за бюджетною програмою та направити на нові потреби".

"(Зменшити) 300 за бюджетною програмою спецфонду безпеки дорожнього руху і додати +300 за програмою спецфонду "будівництво та реконструкцію мостів". Те що раніше було незахищеною статтею в загальному бюджеті - тепер в захищених. Так що Запорізькому мосту неодмінно бути. Це пріоритет. А фінансування на "Укртрансбезпеку" запропонували з загального бюджету направити, і це важливо, щоб можна було брати нових інспекторів на адекватні зарплати. Інакше порочне коло не розірвати", - написав Криклій.

"Особливо, якщо його не рвати", - відреагував на це Куницький.