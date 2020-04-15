АГРУ розробила антикризовий план для стабільної роботи газової критичної інфраструктури

Асоціація газового ринку України просить Президента Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів звільнити операторів газорозподільних мереж (ГРМ) від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податку на додану вартість (ПДВ) на час карантину і на 45 днів з дня його скасування.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації, передають Українські Новини.

Згідно йому, Асоціація підготувала план заходів, який дозволить уникнути загострення кризи неплатежів серед учасників газового ринку і забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури.

Наголошується, що пропозиції були направлені Президенту, Кабміну, Верховної Ради та Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

"З метою стабілізації роботи підприємств критичної інфраструктури пропонується прийняти симетричні заходи і для інших учасників ринку. Зокрема на законодавчому рівні закріпити нормою прямої дії не нарахування штрафних санкцій за проведення несвоєчасних розрахунків Операторами ГРС перед Оператором газотранспортної системи (ГТС) за потужність (послуги магістрального транспортування) та послуги з врегулювання добових небалансов", - йдеться в ньому.

Також Асоціація просить звільнити операторів ГРС від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ, ПДФО, ПДВ та екологічного податку.

Наголошується, що такі заходи пропонується впровадити на термін дії карантину та протягом 45 днів з дня його скасування.Крім того, Асоціація просить прийняти проект закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії, щоб споживачі могли платити за енергетичну цінність газу, а не за його обсяг.

Також Асоціація просить Кабмін прийняти обґрунтовані норми споживання для споживачів без урахування газу.

"Нещодавно уряд на 50% збільшив соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія. Цим підтвердивши, що реальні обсяги споживання перевищують встановлені норми. Минэкоэнерго сьогодні має всі повноваження, щоб ініціювати перегляд норм і зупинити накопичення боргів між учасниками газового ринку", - наголосили в Асоціації.

Також, за даними Асоціації, сьогодні приблизно мільйон споживачів залишається без лічильників газу та з-за введення обмежувальних карантинних заходів Оператори ГРС змушені призупинити програму їх установки.

"Враховуючи ці обставини, Асоціація вважає за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання граничних строків встановлення лічильників", - підсумували в повідомленні.