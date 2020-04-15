підписатися на розсилку
26.95 27.4
29.3 29.95
˟
  • Новини
  • Економіка
  • АГРУ розробила антикризовий план для стабільної роботи газової критичної інфраструктури
15 квітня 2020, середа, 15:35 13
Економіка 2020-04-15T16:30:03+03:00
Українські Новини
АГРУ розробила антикризовий план для стабільної роботи газової критичної інфраструктури

АГРУ розробила антикризовий план для стабільної роботи газової критичної інфраструктури

Григорий Яковенко
Газ. Фото: pixabay
Газ. Фото: pixabay

Асоціація газового ринку України просить Президента Володимира Зеленського та Кабінет Міністрів звільнити операторів газорозподільних мереж (ГРМ) від сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ), податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та податку на додану вартість (ПДВ) на час карантину і на 45 днів з дня його скасування.

Про це йдеться в повідомленні Асоціації, передають Українські Новини.

Згідно йому, Асоціація підготувала план заходів, який дозволить уникнути загострення кризи неплатежів серед учасників газового ринку і забезпечить стабільну роботу критичної інфраструктури.

Наголошується, що пропозиції були направлені Президенту, Кабміну, Верховної Ради та Національній комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ).

"З метою стабілізації роботи підприємств критичної інфраструктури пропонується прийняти симетричні заходи і для інших учасників ринку. Зокрема на законодавчому рівні закріпити нормою прямої дії не нарахування штрафних санкцій за проведення несвоєчасних розрахунків Операторами ГРС перед Оператором газотранспортної системи (ГТС) за потужність (послуги магістрального транспортування) та послуги з врегулювання добових небалансов", - йдеться в ньому.

Також Асоціація просить звільнити операторів ГРС від відповідальності за несвоєчасну сплату ЄСВ, ПДФО, ПДВ та екологічного податку.

Наголошується, що такі заходи пропонується впровадити на термін дії карантину та протягом 45 днів з дня його скасування.Крім того, Асоціація просить прийняти проект закону про введення на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії, щоб споживачі могли платити за енергетичну цінність газу, а не за його обсяг.

Також Асоціація просить Кабмін прийняти обґрунтовані норми споживання для споживачів без урахування газу.

"Нещодавно уряд на 50% збільшив соціальні нормативи, у межах яких надається субсидія. Цим підтвердивши, що реальні обсяги споживання перевищують встановлені норми. Минэкоэнерго сьогодні має всі повноваження, щоб ініціювати перегляд норм і зупинити накопичення боргів між учасниками газового ринку", - наголосили в Асоціації.

Також, за даними Асоціації, сьогодні приблизно мільйон споживачів залишається без лічильників газу та з-за введення обмежувальних карантинних заходів Оператори ГРС змушені призупинити програму їх установки.

"Враховуючи ці обставини, Асоціація вважає за необхідне на законодавчому рівні врегулювати питання граничних строків встановлення лічильників", - підсумували в повідомленні.

Більше новин про:

У Києво-Печерській Лаврі нові випадки коронавірусу. У будівлях провели посилену дезінфекцію
У Києві вже 612 хворих на коронавірус
Новини
Апеляційний суд підтримав стягнення $259 млн з Приватбанку на користь Суркісів 16:18
Обмін полоненими відбудеться на тижні, - обмудсмен Денисова 16:00
Поворозник прийшов на роботу, незважаючи на підозру в хабарництві 15:58
Україна повинна взяти за основу дорожню карту ЄС з ослаблення карантину, - Віталій Нестор 15:54
Криклій просив бюджетний комітет зменшити фінансування Запорізького мосту на 300 млн гривень, – Куницький 15:37
більше новин
Поліція склала 6 тис. адмінпротоколів про порушення правил карантину. Де найчастіше порушують 20:48
У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край" 18:10
Рада урізала фінансування субсидій 18:23
У світі майже 2 млн хворих на коронавірус. Дані на 14 квітня 09:03
Радіація не перевищує норму в Чорнобильській зоні, ні за її межами, - МВС 00:08
більше новин
Гумдопомога Італії. Фото: ДСНС
Україна передала Італії ще одну партію антисептиків для боротьби з коронавірусом 13:27
Забруднене повітря з Чорнобиля рухається через Київ 08:30
Доступ усіх до лікування у "Феофанії": як ДУСя виконала доручення Зеленського 11:14 Документ
Затримання на хабарі.
СБУ підозрює першого заступника Кличка у вимаганні $125 тис. хабара від забудовника, - джерело 20:56
Від коронавірусу помер 42-річний монах Почаївської лаври 13:00
більше новин
Через карантин бізнес очікує падіння продажів і виробництва, - НБУ
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok