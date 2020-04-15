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15 квітня 2020, середа, 15:00 414
Суспільство 2020-04-15T16:30:04+03:00
Українські Новини
Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування

Микола Поворозник заявив про те, що не брав хабар і вимагає публічного розслідування

Ольга Фандорина
КМДА, Микола Поворозник, Підозра у хабарництві
Микола Поворозник
Микола Поворозник

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що не причетний до хабарництва і викликаний на допит в якості свідка, а не підозрюваного. Про це він написав на своїй фейсбук-сторінці.

"Я працюю не перший рік, працюю чесно і несу відповідальність як людина з досвідом за дії та рішення, які на цій посаді приймаю", — написав Поворозник, додавши, що інформація про нібито затримання стала для нього шоком.

Він заявив, що хабара не брав, розмов про неправомірну вигоду ні з ким не вів і не має процесуального статусу підозрюваного. Відповідно, інформація про те, що він був спійманий на хабарі і заарештований не відповідають дійсності. "Мені приховувати нічого, повторюю — завжди працюю чесно. Ніколи не брав хабарі, тому що це суперечить моїм життєвим та професійним поглядам і принципам", — написав Поворозник.

Він назвав ситуацію надуманою і не виключив, що ЗМІ навмисно поширюють плітки, домисли і політичні спекуляції: "Я вимагаю від правоохоронних органів розібратися з поширенням неправдивої інформації в ЗМІ. Вважаю, що ситуація надумана і не виключаю, що все це — політична провокація, спрямована не тільки проти мене особисто, але й проти нашої команди, щоб дискредитувати нас в очах у першу чергу киян".

Поворозник повідомив, що в п'ятницю з'явиться на допит в якості свідка, має намір сприяти слідству і домагатися публічного розгляду справи. "Я готовий співпрацювати з правоохоронними органами і буду вимагати публічного розгляду справи... Упевнений, в ході незалежного слідства все встане на свої місця, і моя непричетність до цієї справи буде доведено", — написав чиновник.

Нагадаємо, 14 квітня СБУ провела обшуки в КМДА. ЗМІ повідомили про те, що Микола Поворозник нібито вимагав хабар від забудовника за погодження містобудівних умов і обмежень у розмірі $125 тис. При отриманні $60 тис. був затриманий посередник. Фотографії з місця обшуків і затримання були продемонстровані в ефірі 1+1.

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