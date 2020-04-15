В Україні оголошено передплатну кампанію на поштову доставку преси на ІІ півріччя 2020 року

Не порушуючи карантинних обмежень, редакції українських газет і журналів та підприємство "Укрпошта" розпочинають приймання передплати на доставку преси у II півріччі 2020 року. Про таке інформує офіційний портал НСЖУ.

Оформити передплату вже можна за електронними версіями каталогів, а з 16 квітня за друкованими каталогами. У Національній спілці журналістів України сподіваються, що попри економічну кризу та продовження карантину редакції друкованих ЗМІ збережуть підтримку своєї аудиторії. Адже доставка видань за передплатою, на відміну від роздрібу, не припиняється і в умовах оголошеного карантину.

Директор департаменту поштових послуг Укрпошти Сергій Гречко в коментарі НСЖУ повідомив, що нині віддруковано достатню кількість передплатних каталогів, які передаються до регіональних відділень Укрпошти. А також наголосив, що попри надзвичайну ситуацію із поширенням COVID-19, більшість друкованих видань, а саме приблизно 88 % відсотків, продовжують вихід у звичному режимі та доставляються листоношами до читачів.

Газетярі також налаштовані оптимістично та сподіваються, що попри карантинні обмеження, рівень передплати не знизиться.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко відзначає, що в усі часи головна надія видавців та журналістів – це їхня аудиторія:

- Якщо читачі довіряють своїм улюбленим газетам, нині найкращий час висловити підтримку та передплатити видання. Оформлення поштової передплати - це гарна нагода подякувати газетним журналістам, які попри карантин, готують потрібні публікації про нинішні реалії.