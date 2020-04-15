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15 квітня 2020, середа, 12:49 18
Судова влада 2020-04-15T13:45:02+03:00
Українські Новини
Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВСП Гречковському

Верховний Суд підтвердив виправдувальний вирок члену ВСП Гречковському

Ольга Фандорина
ВСП, шахрайство, Верховний суд, Павло Гречковський

Верховний Суд залишив у силі рішення Шевченківського районного суду Києва, який визнав невинним члена Вищої ради правосуддя Павла Гречковський у незавершеному замах на шахрайство і виправдав його.

Про це Гречківський сказав Українським Новинам.

"Касацію (потерпілого) розглянули і відмовили в її задоволенні", - повідомив він.

Про рішення Верховного Суду також написали в соціальній мережі Facebook адвокати Гречковський і другого фігуранта справи.

"Вчора Верховний Суд поставив жирну крапку у справі Павла Гречковський. Павло Гречківський та Олег Шкляр виправдані, а кримінальне обвинувачення довжиною майже в чотири роки щодо їх завершено повною перемогою захисту! "Потерпілому" Климчуку Анджею Вікторовичу - колишньому адвокату і "торпеді" було відмовлено в його касаційною скаргою на виправдувальний вирок", - написав адвокат Шкляра Олександр Мірошник.

Також він зазначив, що процес Гречковскому і Шкляру завершений, а щодо Клімчука кримінальний процес тільки починається.

Як повідомляли Українські Новини, 30 жовтня 2018 року Шевченківський районний суд виправдав Павла Гречковський.

Суд визнав неприпустимими докази обвинувачення, відсутність складу злочину, порушення підслідності і численні процесуальні порушення при відкритті і розслідуванні цієї справи в Генпрокуратурі.

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