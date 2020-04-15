Держбюджет уже сьогодні необхідно переглядати ще раз, - Льовочкін

"Проголосовані зміни не вирішують ані питання повномасштабної боротьби з коронавірусом, ані питання підтримки населення та бізнесу." Про це заявив народний депутат від Опозиційної платформи - За життя Сергій Льовочкін, коментуючи прийняття Верховною Радою нового варіанту держбюджету, інформує персональний портал політика.

"Філософія проголосованого бюджету повністю суперечить завданням, які ставить перед країною пандемія. Уряд запланував збільшити чисті запозичення (позики мінус погашення основної частини держборгу) на 216 мільярдів гривень. Відповідно до початкових заяв його представників, велика частина цієї суми повинна була піти в фонд боротьби з коронавірусом і його наслідками. А в підсумку цей фонд складе лише 66 мільярдів, що, навіть з урахуванням 46 мільярдів, які спрямують безпосередньо Міністерству охорони здоров'я та до Пенсійного фонду, набагато менше суми нарощування боргів", - сказав народний депутат.

За його словами, основна причина того, що країна в умовах епідемії недоотримає 100 млрд гривень на боротьбу з пандемією, - небажання Кабміну скорочувати невиробничі витрати та витрати на держапарат.

"Запровадивши карантин, уряд фактично закрив цілі сектори приватного бізнесу. Бізнес несе величезні збитки, звільняючи людей, відправляючи їх у неоплачувані відпустки або, в кращому випадку, значно скорочуючи зарплати. При цьому уряд так і не наважився на істотне скорочення витрат на держапарат, поставивши його у привілейоване становище стосовно всіх інших", - пояснив політик.

Він повідомив, що тільки скорочення на 50% витрат на Верховну Раду, Офіс президента, Кабмін, міністерства та місцеві держадміністрації дасть економію в 31,9 млрд гривень. 14,3 млрд дасть аналогічне скорочення витрат на суди, прокуратуру, НАБУ, САП, НАПК і ДБР.

"Крім того, в держбюджеті збережено кілька мільярдів гривень фінансування всіляких непродуктивних витрат. Плануючи 32 мільйони на формування іміджу країни, 50 мільйонів на кіно і 150 мільйонів на культурний фонд і при цьому більш ніж на 8 мільярдів скорочуючи витрати на субсидії ЖКГ, Кабмін продемонстрував, що він не розуміє розстановки пріоритетів ані в умовах пандемії, ані навіть у нормальному житті", - заявив Сергій Льовочкін.

"Загальна економія на згаданих статтях витрат становить понад 130 мільярдів гривень. Це саме та сума, яка разом з іншими джерелами вказана в Антикризовому планi Опозиційної платформи - За життя і якої катастрофічно не вистачає для боротьби з коронавірусом і його наслідками. Такий перегляд держбюджету життєво необхідний, причому вже сьогодні. Ми наполягаємо на ньому і готові голосувати за нього в будь-який час", - резюмував народний депутат.