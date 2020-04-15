Інші країни вже думають, як виходити з карантину, а наша влада не захотіла навіть допомогти людям, - Бойко

"Влада не хоче допомогти країні подолати епідемію і кризу." Про це заявив Співголова опозиційної платформи - За життя Юрій Бойко, інформує портал політичної сили.

"Півтора місяця знадобилося владі, щоб видати на-гора проект бюджету. Країна на карантині чекала допомоги, а влада щось всередині себе ділила, перекроювала, домовлялася з якимись групами впливу, дзвонила в МВФ. У підсумку все закінчилося втратою часу і великим обманом. Інші країни вже думають про те, як будуть виходити з карантину і оживляти економіку. А наша влада не захотіла навіть допомогти людям впоратися з епідемією та її наслідками", - сказав політик.

Юрій Бойко зазначив, що після численних переглядів з проекту бюджету зникли мільярди гривень, які повинні були піти на підтримку системи охорони здоров'я і боротьбу з коронавірусом.

"Спеціальний Фонд для боротьби з епідемією спочатку планували на рівні 120 млрд. гривень. У підсумку, його обсяг знизили майже вполовину. І це на тлі постійних повідомлень про зростання кількості хворих і нові трагедії. Це так влада піклуватиметься про медиків та пацієнтів. Обіцяли допомогу громадам і регіонам, дати кошти місцевому самоврядуванню, яке безпосередньо відповідає за забезпечення життя людей. На практиці, на мільярди гривень скоротили субвенції. Фонд підтримки ОТГ обнулили повністю. За цим же принципом підійшли до програм економічного розвитку. Зате, передбачили додаткове фінансування для чиновників і суддів. Замість того, щоб вжити заходів для подолання корупції на митниці і в Державній фіскальної службі через яких країна щомісяця втрачає 10 млрд. гривень або 120 млрд. гривень на рік", - підкреслив Співголова фракції опозиціонерів.

Вже зрозуміло, вважає народний депутат, що епідемія та карантин стануть важким ударом по економіці і бюджету українських сімей.

"Замість допомоги влада скоротила фінансування житлово-комунальних субсидій більш ніж на 8 млрд. гривень. Як люди будуть платити за житло? Це питання, схоже, ані президента, ані прем'єра, ані депутатів не хвилює. Влада просто боїться гніву МВФ і криків націоналістів. Тепер вони всі стали найближчими союзниками в справі розпродажу землі та повернення боргів іноземцям. Тому кошти на погашення боргів, які наробили Порошенко і компанія, виділили в повному обсязі. І не забули "підгодувати" пропагандистів, передбачивши десятки мільйонів гривень на зйомки чергових пропагандистських агіток. Вже зовсім ясно, що це ніякий не антикризовий бюджет. Перекроювання субсидій людям, скорочення програм підтримки для економіки і регіонів. Такі зміни - це не допомога. Це - розорення", - підкреслив Юрій Бойко.

Він зазначив, що Опозиційна платформа - За життя, пропонує зовсім інший підхід.

"Ми вважаємо, що необхідно провести реструктуризацію боргів. Скоротити витрати на силовиків і чиновників і не на час карантину, а поки економіка не почне розвиватися. Зупинити всі витрати на руйнівну і безглузду пропаганду. А замість цього направити 100 млрд. на медицину, більш 90 млрд. на допомогу людям, 15 млрд. виділити на підтримку економіки і 10 млрд. для місцевого самоврядування. Ми будемо домагатися, щоб наш Антикризовий план був прийнятий і ці зміни внесені. Адже вже зовсім ясно, що бюджет обману і розорення не допоможе країні вийти з кризи. Бюджет доведеться знову переглядати і пора переглянути весь державний курс. Пора зупинити політику війни, злиднів і розрухи. Врегулювати конфлікт на Донбасі, і об'єднати країну, припинити санкції і повернути нашим виробникам ринки Росії та країн СНД. Це антикризовий рецепт для нашої країни і немає ніякого іншого", - резюмував Юрій Бойко.