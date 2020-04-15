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15 квітня 2020, середа, 11:11 374
Силові структури 2020-04-15T17:30:08+03:00
Українські Новини
ДФС виступає за введення відповідальністі за спекуляції на засобах індивідуального захисту, - Солодченко

ДФС виступає за введення відповідальністі за спекуляції на засобах індивідуального захисту, - Солодченко

Тетяна Зотова
Маски, ціни, Пандемія, Солодченко, ДФСУ
Сергій Солодченко. Фото: ДФС
Сергій Солодченко. Фото: ДФС

Державна фіскальна служба України підтримує законопроєкт про відповідальність за підвищення цін на засоби індивідуального захисту під час карантину. Про це заявив виконуючий обов'язки Голови ДФС Сергій Солодченко на офіційному сайті служби.

"На жаль, в нашій країні, ми спостерігаємо непоодинокі випадки, коли окремі особи, користуючись зростанням попиту на засоби індивідуального захисту, створюють умови до багаторазового, нічим не обґрунтованого, завищення їх вартості при продажу населенню. Це робить їх недоступними для широких верств суспільства", - говориться в заяві.

Саме тому Державна фіскальна служба України опрацювала проєкт Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності за порушення законодавства про ціноутворення під час дії правового режиму воєнного або надзвичайного стану або режиму надзвичайної ситуації державного рівня" (реєстр. №3274-1 від 08.04.2020) та повністю підтримує його концептуальні засади.

"Ми взяли активну участь в його обговоренні в Комітеті з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради України задля найскорішого прийняття та впровадження відповідних норм в чинне законодавство. Це дозволить завадити спекулятивним проявам у сфері забезпечення населення країни засобами індивідуального захисту", - також зазначив Солодченко.

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