Безпека на першому місці: як кредитні організації працюють в умовах карантину

Кабінет міністрів України вніс зміни до постанови №211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" та дозволив повноцінне функціонування всіх видів фінустанов, в тому числі мікрофінансових організацій.

Звичайно ж, завжди можна скористатися онлайн-сервісами та отримати позику оперативно на банківську карту. Але якщо все-таки є необхідність піти у відділення, чи безпечно це?

У компанії ШвидкоГроші, яка має найбільшу мережу відділень по Україні, відзначають, що зробили безпечні умови роботи як для своїх співробітників, так і для клієнтів. Всі приміщення ретельно дезінфікують, співробітники суворо дотримуються маскового режиму. У відділеннях завжди є антисептики, маски та інші засоби захисту.

Крім того, компанія вирішила внести свою частку в боротьбу з пандемією та убезпечити своїх клієнтів за межами офісів - під час карантину всім, хто прийшов відкрити, продовжити або закрити кредит у відділеннях дарують маску і флакон антисептика.

У ШвидкоГроші також немає ніяких черг всередині. У відділення зараз може зайти тільки одна людина, інших же просять чекати на вулиці - на безпечній відстані один від одного.

"У цей непростий час дуже добре, що таким організаціям, як МФО, все ж дозволили працювати. В умовах браку грошей людина завжди може звернутися до нас і не бути наодинці зі своєю проблемою. Ми завжди намагаємося зрозуміти ситуацію кожного клієнта і протягнути йому руку допомоги. І робимо це безпечно", - говорить директор ШвидкоГроші Олександр Холод.

Він нагадує, що зараз діють так звані кредитні канікули, коли МФО, як і банки, не нараховують штрафів і пені. Але повернення боргів це не скасовує. "Виплачувати кредит все одно необхідно. Відсотки зростають швидше, ніж ціни на гречку, якою зараз багато людей намагаються запастися. Щоб уникнути заборгованостей, ми завжди радимо клієнтам бути фінансово грамотними і брати в кредит ту суму, яка реально необхідна і яку вони зможуть повернути", - додає Олександр Холод.