Говорячи про дефолт, Уманський не розуміє базових понять, – Нестерук

Керівник відділу стратегічного планування в міжнародній фінансовій компанії Finteum Андрій Нестерук заявив, що колишній міністр фінансів України Ігор Уманський не розбирається в базових поняттях, знання яких необхідно для людини, яка обіймала таку посаду, зокрема, він неправильно трактує поняття дефолту.

Про це повідомило інтернет-видання "Гордон".

"Коли у міністра фінансів така каша в голові у його ключовій сфері відповідальності – це п...здець. Тепер я розумію, чому Уманського так швидко варто було прибирати, але не розумію, навіщо його було призначати, – написав він. – Якщо що, "event of default" – це як раз, коли вам можуть пред'явити всю суму до оплати. Що таке дефолт не розуміють не люди, а Уманський. Те, що він намагається описати, не має окремого терміна, але я б це назвав "hard default тупо". Ну й багато інших перлів".

Так він прокоментував опубліковане 12 квітня інтерв'ю Уманського виданню "Новое время", в якому той розповів, зокрема, про свої погляди на питання дефолту та реструктуризацію держборгу.

"У нас багато людей просто не розуміють, що таке дефолт. Дефолт — це коли позичальник взагалі не намагається вести переговори з кредиторами, а просто "тупо" каже: "Нікому нічого та ніколи". Були такі приклади в історії. Наприклад, Аргентина. Закінчилося це тим, що за дуже короткий проміжок часу були зруйновані всі абсолютно системи. Не було електрики, світла, тепла, води, абсолютно нічого. Тобто такий "кам'яний вік". Це мародерство, бунти, танки в центрі столиці й так далі, – сказав колишній міністр. – Не треба плутати питання дефолту та питання реструктуризації боргу. Тому що, коли ви приходите до кредиторів та говорите: "Дивіться, в цих умовах у мене немає можливості зараз виконувати свої боргові зобов'язання так, як це було передбачено попередніми угодами, домовленостями тощо. Тому я прошу, пропоную на цей період певні умови, яким чином це вирішити та проводжу реструктуризацію цього боргу". Коли ви оголосили про це, безумовно, зупиняються виплати за боргом. Це так званий event оf default, випадок дефолту. Тобто ви не платите, але вам не можуть пред'явити всю суму до оплати".

Нестерук зазначив, що в історії Аргентини невідомі випадки, коли вона взагалі відмовилася вести будь-які переговори з реструктуризації держборгу та просто повністю перестала платити.

"Так що тут він просто збрехав або має дуже поверхневі знання. Швидше і те, і інше, – зазначив у коментарі Нестерук. – Інша частина інтерв'ю несподівано балакучого експрес-міністра фінансів доставляє не менше. Після такого – критика з його вуст глави митниці Максима Нефьодова та голови податкової Сергія Верланова і прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, напевно, повинна сприйматися як знак якості".

На позачерговому засіданні 30 березня Верховна Рада України звільнила Ігоря Уманського з посади міністра фінансів. З другої спроби народні депутати призначили міністром фінансів Сергія Марченка.