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14 квітня 2020, вівторок, 16:15 209
Медицина 2020-04-14T17:45:02+03:00
Українські Новини
"Дарниця" зареєструвала субстанцію для можливого лікування коронавірусу

"Дарниця" зареєструвала субстанцію для можливого лікування коронавірусу

Ірина Дорофейчук
Дарниця, Дмитро Шимків, Коронавірус, Covid-19, Фармкомпанія
Фармкомпанія
Фармкомпанія "Дарниця". Фото: darnitsa.ua

Фармацевтична компанія "Дарниця" зареєструвала фармацевтичну субстанцію гідроксихлорохіна, яка включена в національний протокол лікування коронавірусної інфекції (COVID-19) як препарат експериментальної терапії.

Про це повідомила прес-служба компанії.

Наголошується, що препарати, до складу яких входить гідроксихлорохін, застосовуються для лікування хворих COVID-19 у США, Японії та європейських країнах у рамках клінічних досліджень за умови отримання обов'язкової згоди пацієнта.

"Дарниця" отримала державну реєстрацію на субстанцію гідроксихлорохіну та продовжує процес необхідних дій, щоб почати виробництво готового лікарського засобу. Ми зареєстрували субстанцію гідроксихлорохін в максимально короткі терміни завдяки оперативним діям Державного експертного центру Міністерства охорони здоров'я. Ми дякуємо Тетяні Думенко та команду Державного експертного центру та МОЗ за розуміння і швидку реакцію у цьому важливому питанні", - зазначив голова ради директорів Darnitsa Group Дмитро Шимків.

Раніше "Дарниця" заявляла про готовність виробляти препарати з гідроксихлорохіном. Основною передумовою для налагодження такого випуску є активні дії з боку МОЗ в регуляторних питаннях.

Крім того, "Дарниця" змінила плани виробництва, щоб збільшити випуск противірусного препарату "Іммустат" та жарознижуючого засобу "Парацетамол-Дарниця", які можуть застосовуватися в умовах епідемій вірусних захворювань. Так, "Дарниця" направила до аптек додаткові 100 тис. упаковок "Іммустата" та планує випустити протягом квітня 1,6 млн упаковок "Парацетамолу-Дарниця".

Фармацевтична компанія "Дарниця" заснована в 1930 році. З 1998 року є лідером в Україні за обсягом виробництва ліків у натуральному вираженні. Продуктовий портфель компанії включає близько 280 найменувань готових лікарських засобів. Стратегічні напрямки розвитку портфеля – кардіологія, неврологія та вирішення проблем болю.

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