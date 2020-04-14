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14 квітня 2020, вівторок, 14:40 8
Медицина 2020-04-14T14:40:50+03:00
Українські Новини
Для забезпечення нацбезпеки необхідно налагодити виробництво життєво важливих субстанцій, - "Фармак"

Для забезпечення нацбезпеки необхідно налагодити виробництво життєво важливих субстанцій, - "Фармак"

Александр Дмитриенко

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) вважає, що для забезпечення національної безпеки України в сфері лікарських засобів у країні повинно бути організовано виробництво життєво важливих АФІ і готових лікарських форм.

Про це в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" сказав член наглядової ради компанії "Фармак" Олег Сяркевич.

"Для забезпечення національної безпеки України в сфері лікарських засобів повинно бути організовано виробництво життєво важливих АФІ і готових лікарських форм, все це також відноситься до біотехнологічних, імунобіологічних субстанцій і препаратів. Для цього в стратегії розвитку держави фармацевтична галузь повинна бути одним з ключових пріоритетів",- сказав він.

За словами Сяркевича, до недавнього часу більшість розвинених країн в світі не жили за принципом повного самозабезпечення всього ланцюжка від АФІ до готових ліків.

"У глобальній економіці від цього відійшли в 90-х роках минулого століття, більшість європейських компаній зупинили підприємства по синтезу і перейшли на АФІ з Індії і Китаю, але зараз прийшла пандемія і по багатьом критичним субстанціям робиться переоцінка стратегії. ЄС для забезпечення безпеки, почав обговорення та підготовку до організації синтезу найбільш важливих АФІ на території Євросоюзу", - підкреслив він.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.

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