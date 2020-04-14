Держава повинна проаналізувати наявність ліків для недопущення їх дефіциту, - "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) зазначає, що українська влада повинна проаналізувати наявність ліків в країні для недопущення їх дефіциту.

Про це в інтерв'ю інформагентству "Інтерфакс-Україна" сказав член наглядової ради компанії "Фармак" Олег Сяркевич.

"Ми розуміємо, що, якщо ЄС зіткнувся із загрозою дефіциту ліків, то і для України цей ризик реальний. Тому ми і залучаємо увагу уряду до цього питання. Стежимо за тим, як з цією проблемою бореться Єврокомісія і пропонуємо аналогічні заходи", - сказав він.

За словами Сяркевича, міністерство охорони здоров'я має зібрати необхідні дані для проведення аналізу.

"МОЗ повинен зібрати необхідні дані, і тоді ми побачимо реальну картину, яким може бути дефіцит і які заходи потрібно приймати для гарантування наявності препаратів. Наприклад, Україна виробляє антибіотики, але не виробляє просунуті міорелаксанти, не виробляє у повному циклі гази для наркозу і т. д. За фактом інвентаризації повинні наслідувати управлінські рішення", - зазначив він.

За словами Сяркевича, в ЄС створені спеціальні комісії, на яких виробляють рекомендації для оптимальних рішень.

При цьому в Україні необхідно створити аналогічну комісію.

"Вітчизняні виробники можуть швидко реагувати на запити держави і забезпечити виробництво відсутніх препаратів. Але при цьому держава повинна виступити замовником та гарантувати закупівлю. Крім того, для забезпечення гарантій поставок і управління логістичним ланцюжком потрібні спільні дії виробників і держави", - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.