У світі попит на противірусні препарати, але в першу чергу ми забезпечуємо потреби України, - "Фармак"

Великий виробник лікарських засобів компанія "Фармак" (Київ) відзначає, що у світі великий попит на противірусні та госпітальні препарати, при цьому компанія в першу чергу забезпечує потреби внутрішнього ринку.

Про це в інтерв'ю інформагентству «Інтерфакс-Україна» сказав член наглядової ради компанії "Фармак" Олег Сяркевич.

«Ми отримуємо масу запитів на наші препарати зі всього світу. Бачимо величезний попит на противірусні та госпітальні препарати, але в першу чергу ми забезпечуємо потреби України», - сказав він.

За словами Сяркевича, компанія забезпечена імпортними субстанціями, а також активно розвиває їхнє власне виробництво.

«П'ять років тому ми запустили найсучасніший завод в Україні з виробництва АФІ і постійно збільшуємо номенклатуру синтезу, а пандемія змушує нас ще більше прискорюватися. Для розвитку синтезу дуже важливо, щоб держава виступала замовником і брала на себе зобов'язання. І цей час настав! Від вертикально інтегрованих виробництв залежить безпека країни, і це розуміють зараз в усьому світі», - зазначив він.

Як повідомляли Українськi Новини, продукція компанії "Фармак" експортується в більш ніж 20 країн світу, в портфелі компанії налічується 220 продуктових досьє.

На підприємстві функціонують 20 виробничих ліній, які відповідають вимогам GMP.

14 виробничих ліній сертифіковані європейським регуляторним органом.

З 2015 року в "Фармак" працює власний комплекс по виготовленню субстанцій (департамент з виробництва АФІ) в місті Шостка, планова потужність якого становить 100 тонн субстанцій на рік.