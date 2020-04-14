Садовий відмовився лікувати львів'ян "Протефлазідом" і просить не поширювати фейки

Мер Львова Андрій Садовий назвав фейком повідомлення про те, що місто звернулося до виробників "Протефлазіду" з приводу лікування ним Covid-19. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Керівництво компанії "Екофарм" (виробник "Протефлазіду" - ред.) дійсно запропонувало нам надати безкоштовно в якості гуманітарної допомоги невелику партію свого препарату, який, за їх словами, має імуностимулюючий ефект. Натомість, попросили написати звернення від головного лікаря на їхню адресу з відповідним проханням. Про жоден зв’язок з підготовкою лікарень міста до дій в умовах епідемії COVID-19, як про це йдеться в замовних матеріалах, мови не йшло", - пояснив міський голова.

За словами Садового, невелика партія "Протефлазіду", отримана від компанії "Екофарм", буде повернута виробнику.

Раніше про те, що лікарні Львова використовуватимуть "Протефлазід" для лікування коронавірусної хвороби, написала блогер Олена Монова:

"Не стібав цю "панацею" тільки ледачий, адже як можна не глумитися над псевдоліками? І що тільки не намагалися лікувати цим будяком, починаючи від герпесу і закінчуючи ВІЛ ... А тут раптом дуже вчасно підвернувся коронавірус, так чому б і не відродити інтерес до такого могутнього препарату від всіх хвороб. І ось ми бачимо, як мер Львова і головлікар (!) ЛШМД Львова рапортують про трав'яну настоянку як про диво-засіб".

Спроби виробників "Протефлазіду" просувати свій препарат як засіб для боротьби з коронавірусом неодноразово привертали увагу ЗМІ. У той же час відзначається, що за 20 років продаж препарату він не отримав ніякого наукового підтвердження своєї ефективності.