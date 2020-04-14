Боротьбою з коронавірусом Кличко забезпечив собі перемогу на мерських виборах, - Голобуцький

Кличко забезпечив собі перемогу на мерських виборах Києва, правильно відпрацювавши ситуацію з коронавірусом. Про це заявив політолог Олексій Голобуцький на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, коронавірус вніс остаточну ясність у київські розклади.

"Думаю, завдяки усій цій історії Кличко забезпечив собі перемогу на мерських виборах Києва. А інші прокашляли свій шанс. Кличко - майже 40% в першому турі! І майже 50% в другому турі, незалежно від суперника. Всі інші кандидати сидять на карантині: найближчий відстає у чотири рази", - зазначив Голобуцький.

На думку експерта, Кличко у боротьбі з коронавірусом поки зібрав всі чемпіонські пояси.

"Навіть його партія "Удар" увійшла у трійку лідерів по Києву з 13,5%. Цифри соціології також показують, що Кличко відпрацював так, як і має відпрацьовувати мер європейського міста. Десь навіть трохи випереджав центральну владу у рішеннях: перший пішов на карантин, закрив метро і т.д.", - заявив Голобуцький.

Найбільше, зазначив він, втратив Пальчевський.

"Рейтинг Пальчевського, який завішав сітілайтами Київ, остаточно здувся. Кияни розчарувалися в ньому через звинувачення його "Євролабу" у приховуванні результатів аналізу на коронавірус одного з куршавельских віп-клієнтів. Отож, мінус один Пальчевський на мерських перегонах", - підсумував Голобуцький.

Нагадаємо, за результатами опитування Соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 4-7 квітня, за умови проведення виборів у столиці найближчим часом чинного мера Віталія Кличка підтримали б 38,7% тих, хто визначився із вибором та має намір взяти участь у голосуванні. Шоумена Сергія Притулу підтримали б 9,1% таких опитаних, а нардепа Олександра Ткаченка - 8,8%. Засновника "Eurolab" Андрія Пальчевського могли б підтримати 8,2% киян.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47%-18%, Кличко-Притула - 48%-20%, Кличко-Пальчевський - 49%-19%.

Рейтинг "Слуги народу" - 22,3% киян, що визначилися з вибором і готових проголосувати. "Європейська солідарність" може отримати 18,6% голосів. "Удар" Віталія Кличка підтримує 13,5% киян.

Також, згідно з опитуванням "Рейтингу", кияни високо оцінили дії міського голови Віталія Кличка в умовах загрози коронавирусу: 59% вважають, що він діяв ефективно. 47% вважають, що Президент Володимир Зеленський діяв ефективно. По 38% як ефективні оцінили дії МОЗ та МВС. Медичні установи Києва та прем’єр-міністр Шмигаль отримали, відповідно, 35 і 26%.