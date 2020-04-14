Комітет ВР з питань євроінтеграції не підтримав законопроєкт №2360 про заборону норкових ферм. Не відповідає праву Європейського Союзу

Законопроєкт №2360 про заборону норкових ферм не відповідає праву ЄС та міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції. Про це наголосила на засіданні комітету його голова народний депутат України від "Європейської солідарності" Іванна Клімпуш-Цинцадзе.

"Ми вже неодноразово знайомилися з переліком різних директив, в рамках яких Україна має зобов’язання щодо цієї сфери регулювання і пропонуємо проєкт рішення комітету, що даний законопроєкт у цій редакції не відповідає праву Європейського Союзу", - повідомила голова Комітету.

У проєкті постанови йдеться про те, що законопроєкт №2360 потребує суттєвого доопрацювання, оскільки не враховує належним чином положень Директиви 98/58/ЄС, Регламенту № 1099/2009, Директиви 2011/92/ЄС, які є обов’язковими задля імплементації українського законодавства до законодавства ЄС.

Нагадаємо, що виробництвом натурального хутра займаються 22 європейські країни: Данія, Польща, Нідерланди, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Греція, Іспанія, Італія, Франція, Бельгія, Болгарія.

За даними Асоціації звірівників України, європейське законодавство має великий досвід захисту звіроферм, оскільки зоозахисники деяких європейських країн намагалися заборонити там хутрові ферми. В АЗУ навели приклад Швеції, де міністр сільського господарства Дженні Нілссон нещодавно відхилила заборону на вирощування хутра, посилаючись на наукові рекомендації Ради сільського господарства Швеції. Ця робота була замовлена ​​з метою перевірки добробуту тварин на хутровому виробництві. Шведські експерти розглядали відповідні питання добробуту.

Дослідження встановило, що вимоги, які висувають до фермерів зоозахисники, не є обов’язковими та не впливають на добробут тварин. А саме, норка, яка живе на фермі, є одомашненою, і її не можна порівнювати зі своїм диким побратимом. Крім того, дослідження встановило, що вода для плавання не є важливою потребою у норок, і виявлено, що поява стереотипної поведінки не може бути пов'язана зі стадами, а лише з особинами.

Далі було підкреслено, що бажано використання загальноєвропейської програми WelFur, яка базується на принципах програми добробуту Європейської комісії, для майбутніх поліпшень добробуту в шведському виробництві хутра. Рада сільського господарства Швеції не знайшла підстав пропонувати нове законодавство.