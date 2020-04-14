Шахов звинуватив владу у репресіях проти "Нашого краю"

Неодноразові погрози і тиск з боку провладних сил на місцевих представників партії "Наш край" вилились у звичайний терор. Про це заявив співголова партії, народний депутат Сергій Шахов на своїй сторінці у Фейсбук, коментуючи підпал офісу "Нашого краю" у Підгородному Дніпропетровської області.

Він повідомив, що у неділю на Дніпропетровщині у місті Підгородне спалили офіс партії "Наш край".

"Неодноразові погрози і тиск з боку провладних сил на місцевих представників партії вилились у звичайний терор. За що? За те що отримали сильну підтримку земляків та посіли друге місце на виборах до місцевої ОТГ", – зазначив Шахов.

Нардеп нагадав, що це вже не перший випадок репресій нинішньої влади проти нашої партії та її активістів.

"Так, у січні цього року, на Луганщині, переслідували наших волонтерів благодійного фонду. Були незаконні обшуки та прослуховування телефонів активістів. Все це було, у лапках, "подякою" за допомогу звичайним людям. Та передусім, це була помста за перемогу команди "Нашого краю" на парламентських виборах та дуже скромні результати "партії влади" у мажоритарних округах на Луганщині", – заявив Шахов.

На його думку, це пов’язано з тим, що вже восени мають відбутись місцеві вибори.

"Судячи з усього, влада взяла на озброєння тактику переслідування та залякування політичних опонентів, яку застосовували попередні режими у передвиборній боротьбі. Втім, ми добре бачимо, чим все закінчилося для цих режимів. Ще раз наголошую: методи терору, насильства і підпалів є неприпустимими у політичному протистоянні. Дуже хочеться, щоб представники влади отямились", – поінформував Шахов.

Співголова партії переконаний, що придушувати так опозицію – це не додасть до рейтингу партії влади ані відсотка.

"Наш край" закликає правоохоронні органи провести ретельне розслідування. Вимагаємо знайти всіх причетних до підпалу офісу партії у місті Підгородне Дніпропетровської області. СБУ (Служба безпеки України), Національна поліція України", – підсумував Шахов.

Як повідомлялося раніше, у Підгородному Дніпропетровскьої області невідомі підпалили офісне приміщення партії "Наш край". Партія розцінила це як неприхований політичний тиск.