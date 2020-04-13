Фонд Вадима Новинського привіз в Україну 1 млн медичних масок

У неділю, 12 квітня, з аеропорту м. Гуанчжоу (Китай) в Україні була доставлена ​​чергова партія гуманітарного вантажу медичного призначення, що був закуплений в Китайській Народній Республіці (КНР) Благодійним фондом Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці".

Про це йдеться у повідомленні фонду.

На цей раз це 1 млн сертифікованих медичних масок, які найближчими днями надійдуть до медустанов Херсонської, Миколаївської, Донецької (в тому числі Маріуполя), Запорізької та Дніпропетровської областей (в тому числі Кривого Рогу), а також будуть безкоштовно роздаватися усім бажаючим в парафіях Української православної церкви (УПЦ) по всій країні для забезпечення максимальної безпеки прихожан, які приймуть рішення взяти участь в святкових пасхальних службах відповідно до вимог закону про карантинні заходи під час відвідування храмів. Крім того, частина масок буде передана для забезпечення безпеки співробітників на підприємствах, що входять до групи "Смарт-Холдинг".

Цей гуманітарний вантаж доставлений в Україну одним з літаків авіакомпанії SkyUp в рамках анонсованої Президентом України Володимиром Зеленським програми спеціальних вантажних авіарейсів, які зараз виконуються до 10 разів на тиждень.

Оперативне митне оформлення і завантаження в літак в китайському аеропорту стали можливі завдяки особистому сприянню генерального консула України в Гуанчжоу Дмитра Камкова. У фонді Вадима Новинського відзначили: "Ми дійсно дуже вдячні за допомогу та спільну злагоджену роботу як Дмитру, так й всьому колективу дипкорпусу України в КНР на чолі з Надзвичайним і Повноважним послом Сергієм Камишевим, а також співробітникам спеціально створеного для цих операцій Штабу при Офісі Президента Україна і співробітникам авіакомпанії SkyUp, яка сьогодні виконує місію основного перевізника медичного обладнання та препаратів для боротьби з епідемією, організованих по лінії згаданого вище Штабу при ОПУ".

Нагадаємо, на початку квітня в Україну прибули закуплені фондом Новинського в Китаї 3 високоточні та високопродуктивні діагностичні системи для виявлення захворювання COVID-19 та 10 спеціалізованих боксів для транспортування хворих з інфекцією або підозрою на інфекцію. Дані бокси дають можливість медпрацівникам виконувати необхідні дії для оперативного надання допомоги пацієнтам під час транспортування, при цьому забезпечують безпеку як для самого пацієнта, так й для супроводжуючого його медперсоналу.

Фонд також організував закупівлю найбільшої партії високоточних ПЛР тест-систем DialPlexQ™ ️- 100 тис. тестів з Південної Кореї. Вони вже розподілені по лабораторіях Міністерства охорони здоров'я всіх областей України.

Починаючи з березня 2020 року Фонд Вадима Новинського "На честь Покрова Пресвятої Богородиці" закуповує в КНР високоефективні апарати штучної вентиляції легенів (10 з яких вже прибули до України та передані в медичні заклади), десятки тисяч експрес-тестів, тисячі костюмів і респіраторів найвищого ступеню захисту для медиків. Вони доставлені в Донецьку, Херсонську, Миколаївську, Запорізьку, Дніпропетровську та Харківську області.