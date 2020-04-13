Рада залишила 100 млн гривень на аеропорт Дніпру, DCH Ярославського працює за планом

Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада України зберегла при перегляді статей державного бюджету на 2020 рік 100 млн гривень на будівництво нової злітно-посадкової смуги (ЗПС) в аеропорту м. Дніпро.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті українського парламенту.

Роботи за проектом нового аеропорту у Дніпрі ведуться в форматі приватно-державного партнерства. Влада відповідає за ЗПС та аеродром, а інвестиції для будівництва сучасних терміналів надає приватний інвестор Олександр Ярославський. Йому належить група DCH, що має успішний практичний досвід створення та подальшої експлуатації міжнародного аеропорту "Харків". Нещодавно група DCH на спеціальній нараді презентувала у Дніпровській обласній державній адміністрації архітектурну концепцію нового аеровокзального комплексу представникам місцевої влади та народним депутатам від Дніпра.

Як відомо, плановий обсяг держфінансування "смуги" дніпровського аеропорту складе 1,2 млрд гривень (включаючи 200 млн гривень, що перенесені з минулого року), а Ярославський інвестує в термінали 70 млн доларів. Перед переглядом держбюджету-2020 Ярославський звернувся до органів центральної влади із проханням не припиняти фінансування цього життєво важливого для регіону проекту. "Хотів би звернутися до Президента, прем'єр-міністра та уряду. Ми довго билися за цей проект - дніпровці чекають із нетерпінням вже який рік, що з'явиться новий аеропорт. Я просто прошу: поверніть, будь ласка, цю позицію", - сказав бізнесмен у прямому ефірі телевізійного каналу "1+1".

Завдяки сьогоднішньому рішенню Ради фактичний обсяг держфінансування дніпровського аеропорту в 2020 році складе 300 млн гривень. В DCH Ярославського підтвердили, що продовжують роботу над проектом в плановому порядку і впевнено просуваються вперед навіть з урахуванням змінених умов його реалізації.

Нагадаємо, що міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" минулого року відзначив своє 75-річчя, ступінь зносу конструктивного його будівель досягає 50%, остання реконструкція ЗПС проводилася близько 30 років тому. З новою ЗПС довжиною 3 200 м дніпровський аеропорт зможе приймати сучасні повітряні лайнери всіх типів, включаючи Boeing 777. Він буде обладнаний сучасними системами навігації, метеорологічних та світлосигнальним обладнанням. Новий міжнародний термінал та VIP-термінал в єдиному комплексі будуть мати пропускну здатність до 3 млн пасажирів на рік.