У Дніпропетровській області підпалили офіс партії "Наш край"

У Підгородному Дніпропетровскьої області невідомі підпалили офісне приміщення партії "Наш край". Як повідомляє офіційний сайт "Нашого краю", партія розцінює це як неприхований політичний тиск.

У Підгородному невідомі підпалили офісне приміщення партії "Наш край". Масштабна пожежа сталася сьогодні о третій годині ночі. Під час надзвичайної події ніхто не постраждав, але вогонь знищив приміщення та майно партії. У партії "Наш край" переконані, що офіс підпалили навмисно і розцінюють це як неприхований тиск на політичну силу.

"Ми переконані, що пожежа сталася не випадково. Це пов’язано з нашою активною політичною та громадською діяльністю. Тому ми очікуємо від правоохоронних органів відповідального та швидкого розслідування цієї справи", — повідомив голова фракції партії "Наш край" у Підгородненській міській раді ОТГ Віталій Маласай.

Маласай також зазначив, що він неодноразово отримував погрози на свою адресу, але нинішня ситуація ніяк не вплине на його позицію.

Як відомо, на виборах у Підгородненській об’єднаній територіальній громаді, які відбулися 29 грудня, партія "Наш край" отримала 15,05% голосів та посіла друге місце.