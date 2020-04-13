Карасьов порівняв Кличка з Джуліані: сильний мер для складних часів

Краще за всіх в Україні з пандемією коронавірусу справляється мер Києва Віталій Кличко, який "чітко відпрацьовує ситуацію в столиці". Про це на фейсбук-сторінці написав політолог Вадим Карасьов.

Він порівняв Кличка з Рудольфом Джуліані на посаді мера Нью-Йорка: "Коли в Нью-Йорку в 2001 році впали вежі-близнюки, в той час мер міста Джуліані не знітився – діяв чітко і відповідно з моментом. Координував роботу міських служб і заспокоював людей в ефірі. Сьогодні Віталій Кличко показує себе як сильний мер для складних часів. Так само, як і його друг Джуліані в той час".

Внаслідок чого у Кличка рекордний за останні 3 роки рейтинг — 54%. На найближчих виборах за нього проголосували б 40% киян, що у 4 рази більше, ніж у найближчих конкурентів. У другому турі Кличко набрав би майже 50%, випередивши будь-якого іншого кандидата.

Карасьов пояснив такі електоральні результати адекватними діями київської мерії на тлі невпевненості центральної влади. "Україна, як мені здається, вчасно почала реагувати на поширення коронавірусу. Однак при цьому представники влади вели і ведуть себе по-різному. Центральна влада кидається з рішеннями думала вводити/не вводити НС, то вже збирається послабити карантин на початку травня", — написав політолог.