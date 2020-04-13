підписатися на розсилку
27 27.4
29.25 29.95
˟
  • Новини
  • Політика
  • Карасьов порівняв Кличка з Джуліані: сильний мер для складних часів
13 квітня 2020, понеділок, 17:56 272
Політика 2020-04-13T18:36:03+03:00
Українські Новини
Карасьов порівняв Кличка з Джуліані: сильний мер для складних часів

Карасьов порівняв Кличка з Джуліані: сильний мер для складних часів

Ярина Вацяк
Віталій Кличко
Віталій Кличко

Краще за всіх в Україні з пандемією коронавірусу справляється мер Києва Віталій Кличко, який "чітко відпрацьовує ситуацію в столиці". Про це на фейсбук-сторінці написав політолог Вадим Карасьов.

Він порівняв Кличка з Рудольфом Джуліані на посаді мера Нью-Йорка: "Коли в Нью-Йорку в 2001 році впали вежі-близнюки, в той час мер міста Джуліані не знітився – діяв чітко і відповідно з моментом. Координував роботу міських служб і заспокоював людей в ефірі. Сьогодні Віталій Кличко показує себе як сильний мер для складних часів. Так само, як і його друг Джуліані в той час".

Внаслідок чого у Кличка рекордний за останні 3 роки рейтинг — 54%. На найближчих виборах за нього проголосували б 40% киян, що у 4 рази більше, ніж у найближчих конкурентів. У другому турі Кличко набрав би майже 50%, випередивши будь-якого іншого кандидата.

Карасьов пояснив такі електоральні результати адекватними діями київської мерії на тлі невпевненості центральної влади. "Україна, як мені здається, вчасно почала реагувати на поширення коронавірусу. Однак при цьому представники влади вели і ведуть себе по-різному. Центральна влада кидається з рішеннями думала вводити/не вводити НС, то вже збирається послабити карантин на початку травня", — написав політолог.

Більше новин про:

Рада прийняла оновлений держбюджет-2020
Рада розблокувала ринок землі
Новини
Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова 18:44
Журналісти просить владу скасувати для ЗМІ на час карантиту ПДВ і податок на доходи 16:47
НБУ продав на міжбанку $50 млн для утримання курсу гривні 20:01
Зеленський ввів Баканова і Разумкова до ради з питань протидії коронавірусу 18:51
НБУ обміняв €35 млн для забезпечення банків готівкою 22:31
більше новин
Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова 18:44
більше новин
Зеленський призначив послом в Албанії Шкурова 18:44
більше новин
Закриття областей через карантин порушує права людини і свободу на пересування, - юрист
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok