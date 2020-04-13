"Удар" Кличка входить до трійки лідерів на виборах в Київраду, – опитування

Політичні партії "Слуга народу", "Європейська солідарність" та "Удар" складають групу лідерів на виборах в Київську міську раду.

Про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", що опубліковані сьогодні, 13 квітня.

Згідно з даними опитування, за "Слугу народу" готові проголосувати 22,3% киян, що визначилися з вибором і готові проголосувати. "Європейська солідарність" може отримати 18,6% голосів. "Удар" Віталія Кличка підтримує 13,5% киян.

Також 5-відсотковий бар’єр долають "Батьківщина" (9,4%), "Опозиційна платформа" (7,2%) та "Голос" (5,9%).

Інші партії набрали менше 4%.

Як повідомлялося раніше, згідно з даними "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач – Сергій Притула ("Голос"), набирає в у рази менше – 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко–Ткаченко – 47% -18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевський – 49%–19%.

59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавирусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. По 38% як отримали Міністерство охорони здоров'я та Міністерство внутрішніх справ. У медичних установ Києва та прем'єр-міністра Шмигаля – відповідно, 35% та 26%.

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року.

Аудиторія: мешканці Києва від 18 років та старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю.

Загальна вибіркова сукупність: 2 000 респондентів.

Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%.

Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.